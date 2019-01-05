Чому долар почав рости перед довгими вихідними і що буде з його курсом після Різдва

Валютники розвинули неймовірну активність перед православним Різдвом, і підняли курс долара. За підсумками міжбанківських торгів 4 січня він підскочив відразу на 31 копійку, і завершив день в рамках 27,79-27,81 грн/$, повідомив UBR.ua начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

Причина одна – іноземці всі як один вийшли скуповувати долар під висновок дивідендів з нашої країни. Нічого нового в цьому, звичайно ж, немає, адже нерезиденти так поступають на початку кожного місяця. Тільки в цей раз постаралися скупитися не за 2-3 дня, як зазвичай, а за один. Ймовірно, католицькі європейці не хотіли чекати вівторка (в понеділок міжбанк не буде працювати через православного Різдва), а захотіли відправити виручку сьогодні.

“Сильно валюту сьогодні не притримували, продажу були великі. Просто попит був ще більше, думаю, нерезиденти встигли скупитися в основній масі, і на майбутню тиждень майже не залишилося відкладеного попиту”, – запевнив Гриненко.

І, звичайно ж, знайшлися ті, хто не проти на цьому трохи розгойдати ринок.

“Ключовими факторами впливу на курсові тренди сьогоднішнього дня стали календарний зростання попиту на валюту з боку нерезидентів під висновок дивідендів та активізація спекулятивних настроїв, підкріплювана збільшенням гривневої ліквідності в системі”, – підтвердив директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Ситуацію намагався рятувати Нацбанк, який сьогодні продавав долар під 27,80 грн/$. За різними оцінками, викинув на міжбанк $15-20 млн. Проте не зміг все-таки утримати котирування.

Готівки не вистачає

Все це відобразилося на готівковому ринку, де “американець” подорожчав на 10-15 копійок. Середня вартість долара на продажу людям 4 січня вкладалася в коридор 28,0-28,10 грн./$. В ньому працювали ключові роздрібні структури: Ощадбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Креді Агріколь Банк, Приватбанк, УкрСиббанк, Universal Bank, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк.

Мінімальний цінник продажу стояв на рівні 27,60 грн/$, а максимальний – на 28,30 грн/$ (Форвард Банк). При цьому викуп валюти у населення проводився в рамках 27,30-28,0 грн/$.

“Поступово зростає попит на долар з боку населення, це все більше відчувається. Є дефіцит готівки: з-за свят іноземний кеш в країну не завозився, а здають валюту зараз вкрай неохоче. Зростаючий готівковий може тиснути на міжбанк, адже банкам треба підкріплювати свої каси”, – пояснив Юрій Гріненко.

Що далі

Тим не менш, у вівторок, 8 січня, фінансисти не очікують великий гарячки на міжбанку. У понеділок торгів не буде, бо резервувати гривню під купівлю долара на 3 дні, будуть небагато. Тому великого попиту на валюту відразу після Різдва бути не повинно.

Так що Олег Курінний не прогнозує сильних курсових рухів, чекає торгівлю в рамках 27,70-27,80 грн/$. Його колеги мислять трохи ширше, але теж налаштовані спокійно.

“Швидше за все, після вихідних міжбанк буде стартувати в рамках 27,75-27,85 грн/$. І в перший день тижня ринок може бути спокійним, більшу частину нерезидентського попиту задовольнили сьогодні. Тому котирування можуть залишитися біля стартових рівнів. До середовищі ситуацію почнуть виправляти продавці — буде конвертуватися подвійна виручка (разом з тим, що докотитися на рахунки за понеділок), так що долара на торгах стане більше. Дефіциту бути не повинно”, – вважає Юрій Гріненко.