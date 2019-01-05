“Страшне передчуття розпаду України”: українська зірка заявила про приреченість країни

Відома актриса театру і кіно Ірма Вітовська висловилася про політичну ситуацію в країні, заявивши про “страшному передчутті громадянської війни й розпаду України”.

Критичний пост артистка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook. “Прощай, Україно! Чужа Україно… Навіки прощай” (В. Стус). Ці слова стають що раз, то більше відчутними”, — почала вона.

За її словами, незабаром причини зникнення держави Україна будуть визначати невіглаством, отупінням, примітивізмом, відсутністю аналітичного мислення, втратою самоідентифікації, тотальної жадібністю, заздрістю і презирством до країни, до себе і до майбутнього, незрілістю.

“Все прос*ать… Триматися з 14-го, втратити стільки героїв і після березня 2019-го прос*ать одним махом… Дітей шкода”, — сказала актриса.

Вона закликала громадян не нити, а намагатися вплинути на реальність. “Якщо немає зрушень у певній справі, то треба всім наполягати на прямий звітності, контролювати кожен рух, кожну поправку. Віче — стара добра традиція! Потребуємо звітності!” — підкреслила Вітовська.

“В актив громади можуть потрапити тільки ті, хто приніс досягнення і хто справами рухає країну до сильного, успішному, незалежній державі! Нам потрібен потужний, інтелектуальний, креативний, культурний і мобільний середній клас!” — підсумована у пості.