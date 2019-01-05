Одному з керівників автодору в Прикарпатті оголосили підозра в розтраті 105 мільйонів гривень

В Івано-Франківській області оголосили підозра одному з керівників Служби автомобільних доріг за фактом розтрати коштів через свідоме підвищення цін на матеріали.

Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури України.

Відзначається, що розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах сталася під час ремонтних робіт автомобільної дороги Н-10 “Стрий-Мамалига”.

“Досудовим розслідуванням встановлено завищення в два рази ціни на окремі матеріальні ресурси, використані при виконанні вищевказаних робіт (надання послуг), що призвело до нанесення збитків державному бюджету на суму понад 105 млн грн”, – зазначаються в прес-службі Генпрокуратури.

Наразі триває досудове розслідування. Одного з фігурантів справи вручили підозра за частиною 5 статті 191, тобто привласнення або розтрата коштів в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем. Санкція передбачає від 7 до 12 років в’язниці.