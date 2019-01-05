«У автокефалії занадто багато батьків» – назріває конфлікт Порошенка з патріархом Філаретом

Колишній глава київського патріархату Філарета несподівано змінив риторику.

Джерела в оточенні “почесного патріарха” нової церкви повідомляють про його наміри деполітизувати автокефальний проект і не допустити міжцерковних зіткнень в Україні. Втручання політиків, яке власне і забезпечило існування проекту нової церкви, тепер ряду церковних представників здається небажаним моментом. На цю позицію нашаровуються і внутрішні суперечності між групами всередині цієї церкви. У цій ситуації Філарет має намір увійти в історію, як визнаний православний ієрарх, який сприяв цієї автокефалії. Радники екс-патріарха також рекомендують твердо дотримуватися цієї лінії. Зокрема, звести нанівець вплив “громадськой ради”, яка більш всього політизує церква.

Буде боротися проти насильницьких захоплень

“Під час недавньої поїздки по Західній Україні Філарет зустрічався з лідерами місцевих праворадикальних націоналістичних груп – і просив їх не захоплювати храми і не нападати на священиків та вірних УПЦ”, – повідомляє “Вістям” джерело в оточенні Філарета. Також, за нашими даними, напередодні нового року Філарет особисто просив голову ОУН Миколи Коханівського не захоплювати Києво-Печерську лавру. Політолог Руслан Бортнік також вважає, що тактика, яку обрав для себе екс-патріарх, цілком логічна.

“З одного боку, ПЦУ потрібні масові переходи – показати, що процес пройшов і що все це підтримується українським суспільством. Саме це Порошенко пообіцяв Варфоломію, саме це він обіцяв на багатьох міжнародних платформах, – зазначає Бортник. – З іншого боку, в ПЦУ є розуміння того, що радикалізація процесу погубить перспективи визнання та канонічність”.

При цьому “розлучення з політикою” може вилитися в публічну площину. Це може статися на зустрічі колишнього патріарха УПЦ КП з архієреями нової церкви після Різдвяного богослужіння 7 січня. Філарет планує виступити з вимогою відокремлення політики від церкви. Тоді постане питання про “громадськой раді”, яку спробують різко обмежити в правах і вплив. Ця рада є центром політичного впливу влади на життя нової релігійної організації – і стоїть за нею безпосередньо Адміністрація президента.

Філарету, за даними “Вістей”, не подобаються секретні вказівки канцелярії президента таємно підготувати позови до адміністративних судів з вимогою припинити права оренди храмів і монастирів громадам УПЦ. Як стало відомо, в Департаменті у справах національностей і релігій з 26 грудня 2018 року інструктують своїх уповноважених в областях з метою підвищити статистику переходів громад в ПЦУ. До такої позиції колишнього Київського патріарха в політичних колах не повною мірою готові: у президента не хочуть ділитися лаврами отця Помісної церкви ні з ким, у тому числі і з Філаретом.

Греки невдоволені

В даний час навколо Помісної церкви чимало і інших протиріч. Найсерйозніше – це несподіване завзятість Української православної церкви. Масового виходу священиків з неї не відбулося. За великим рахунком, лише два ієрархи – Симеон і Олександр Драбинко – перейшли з УПЦ в ПЦУ.

Навіть у відповідь на активні дії ПЦУ у Вінницькій єпархії, а саме захоплення собору і передача митрополитом Симеоном в дарунок самому собі єпархіального управління УПЦ відповіла дипломатично – зібрала координаційна рада канонічних архієреїв у Вінницькій області для “зміцнення духовного та канонічної єдності ієрархів, духовенства і віруючих єпархій УПЦ і пошуку відповідей на виклики у сфері релігійного життя.”

До того ж ситуація навколо Томосу неясна і тривожна для ПЦУ. Сторони досі не поділили майно і не розподілили вплив в новій церкві. Варфоломій і його ієрархи ведуть переговори з верхівкою ПЦУ про храмах і монастирях, які Петро Порошенко пообіцяв передати в користування безпосередньо Константинопольської церкви у форматі ставропігій. “Вести” повідомляли, що Фанар розраховує на 37 релігійних об’єктів, а президент має намір торгуватися до 20 культових споруд.

Об’єднавчий собор ПЦУ, який проходив в обстановці недовіри між сторонами, закінчився обранням глави нової церкви, але залишив безліч невирішених питань. Греки не отримали жодної посади в ПЦУ, а майновий питання потонув в переможних реляціях української світської влади.

Загалом, у новій церкві чекають Томос, сформульований з урахуванням всіх бажань автокефалістів – а в резиденції Вселенського патріарха на Фанарі – відповідно, поки не можуть дочекатися права розпоряджатися церковним майном в Україні. В торгах бере участь не тільки Петро Порошенко і Патріарх Варфоломій, але й кілька груп впливу всередині нової церкви.

З Филаром назріває скандал

У нової церкви є проблема – після публікації тексту Томосу суспільство може неиллюзорно зрозуміти статус ПЦУ, як структури, повністю контрольованої Константинопольською церквою. Немає сумнівів, що це викличе резонанс – автокефалія несправжня! Джерела в ПЦУ повідомляють, що там побоюються, що ситуація може перерости в гучний скандал. Менше всього в ньому зацікавлений президент Порошенко – “локомотив автокефалії”.

У свою чергу, Філарет готується очолити і провести архієрейський собор 20 – 23 січня, а запрошення єпископам на це зібрання підписані “патріарх Філарет”, а не “митрополит Київський і всієї України Єпіфаній”.

“Результатом собору будуть зміни в статут ПЦУ, які розширять повноваження українських архієреїв і обмежать греків. Також верхівка ПЦУ підготує та надішле звернення визнати нову церкву автокефальною до всім Помісним церквам. Підкилимні протистояння не менш цікаві – Філарет збирається обмежити вплив Євстратія (Зорі) і відправити львівського митрополита Дмитра (Рудюка) працювати у Всеукраїнську Раду Церков”, – таку інформацію повідомив “Вістям” джерело в ПЦУ. Що стосується участі в роботі по створенню безпосередній структури ПЦУ, то очолити її може виходець з колишньої УАПЦ, хоча хто саме – поки невідомо.

Виходить, що як би добре не хотів Петро Порошенко провернути отримання Томосу напередодні президентських виборів, ситуація в ПЦУ і на переговорах з Варфоломієм поки що залишається напруженою. Особливо з урахуванням того, що Філарет не збирається сходити зі сцени, як багатьом би хотілося.

“Незважаючи на солідний вік, Філарет буде грати роль “першої скрипки” в новій церкві – і з цим повинні змиритися всі учасники автокефального проекту, в тому числі Порошенко і Варфоломій. Він зберігає колосальний вплив на єпископів, і він буде його використовувати, щоб протистояти передачі храмів у користування Константинопольського Патріархату,” – впевнений політолог Кирило Молчанов.

Атмосфера постійного протистояння груп впливу в середовищі автокефалістів, а також близькість президентських виборів створюють атмосферу конфлікту навколо все ще не отриманого Томосу. Це означає, що у Петра Порошенко поки що все ще мало шансів з’явитися перед виборцями в сучасному варіанті образу Володимира Хрестителя. У автокефалії може виявитися занадто багато батьків.

Джерело: livejournal.com.