У Польщі п’ятеро дітей загинули через пожежу в кімнаті квест

Під час інциденту 15-річні підлітки проходили ігровий квест в закритому приміщенні.



Зазначається, що тіла були знайдені в квест-кімнаті Room Escape після того, як пожежники загасили вогонь.

Жертвами стали 15-річні дівчата-підлітки. Також з опіками госпіталізований 25-річний хлопець, якого вже допитали слідчі.

За інформацією агентства, загиблі святкували день народження однієї з дівчаток. За неофіційною версією, діти померли в результаті отруєння чадним газом.

Зазначимо, за умовами квесту, двері на вихід дівчатка могли відкрити тільки тоді, коли виконають всі завдання. В момент, коли почалася пожежа, вони не виконали і половини завдань.

Президент країни Анджей Дуда назвав подію “нищівній трагедією”.