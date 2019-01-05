Смертельне ДТП в США: загинули п’ятеро дітей

У Флориді сталося ДТП за участю чотирьох машин



У штаті Флорида 3 січня зіткнулися два легкових автомобіля і два тягачі з причепами, що перевозять дизельне паливо. В результаті ДТП загинули семеро людей.

Наголошується, що серед загиблих були п’ять дітей, які прямували в Disney World.

Інцидент стався на шосе між містами Грейнсвилл і Алачуа. На дорогу вилилося близько 190 літрів палива, що спричинило загоряння автомобілів.

Одним з автомобілів виявився пасажирський мікроавтобус, в якому їхали учні церковно-парафіяльної школи приходу Авойлз штату Луїзіана