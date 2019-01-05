У Росії помер відомий актор з радянського фільму “Місце зустрічі змінити не можна”

Народний артист Росії, актор Театру на Таганці Іван Бортник помер у п’ятницю ввечері, 4 січня. Йому було 80 років.

Про це пише ТАСС з посиланням на дружину актора Тетяну Хортів.

“Іван помер вчора в 23:00. Лікарі кажуть, що швидше за все тромб”, – сказала вона.

Іван Бортник народився в Москві в 1939 році, навчався в Гітісі і Театральному училищі імені Щукіна. Працював в Театрі імені Гоголя, однак більшу частину життя віддав Театру на Таганці, де подружився з Володимиром Висоцьким, який присвятив йому пісню “Лист до друга”.

Іван Бортник зіграв у фільмах “Рідня”, “Місце зустрічі змінити не можна”, “Іван да Мар’я”, “Друга спроба Віктора Крохіна”, “Визнання в любові”, “Дзеркало для героя”. У Театрі на Таганці він брав участь у виставах: “Гамлет”, “Пугачов”, “Три сестри”, “Полеглі і живі”, “Володимир Висоцький” та ряді інших.