У Токіо тунця продали за рекордну суму

Торги проходили на новому рибному ринку в столиці Японії.



“Перші торги (тунця − ред.) на ринку Тоесу. Ми самі здивувалися ціною − 333,6 мільйона ієн! І дуже раді, що змогли купити найкращого тунця. Кожному відвідувачу дістанеться тільки одна порція, але вже сьогодні він надійде в наші ресторани звичайною для тунця ціною”, − заявив після аукціону власник Sushi Zanmai Кійосі Кімура.

Досі рекордним вважався тунець, проданий на старому рибному ринку Цукідзі в 2013 році. Його вага становила 200 кілограмів, а ціна − 155 мільйонів ієн (за курсом на той час це складало близько 1,8 мільйона доларів).