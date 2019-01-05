Смертельне розвага: у Польщі п’ять жінок загинули в пожежі в квест-кімнаті

П’ять осіб загинули при проходженні квесту в закритому приміщенні в місті Кошалін на північному заході Польщі.

Про це повідомив у п’ятницю Польське радіо та місцевий телеканал TVN24.

Всі загиблі — жінки. За попередньою інформацією, троє з них — неповнолітні дівчата. Один чоловік отримав важкі поранення. Його відправили в лікарню.

“Складно сказати, що стало безпосередньою причиною пожежі. Це буде з’ясовано в процесі розслідування”, — сказав прес-секретар місцевої пожежної охорони капітан Томаш Кубяк.