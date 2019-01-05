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Держдеп США призначив нового спецпосланця по боротьбі з ИГИЛ

05.01.2019

Госдеп США назначил нового спецпосланника по борьбе с ИГИЛНовим спецпосланцем став спецпредставник США по Сирії

Повідомляється, що виконуючи нові обов’язки, Джеффрі продовжить займати свій пост спецпредставника США по Сирії.

“З цією додатковою відповідальністю посол Джеффрі буде керувати і координувати Департамент США у відносинах держави з Глобальної коаліцією для перемоги над ИГИЛ і зусилля Департаменту реалізації заяви президента Трампа про виведення американських військ з Сирії”, – заявили в Держдепі.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео оголосив про початок виходу військ США з Сирії. Терміни виведення військових США з території Сирії поки не названі.

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