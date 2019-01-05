Арестович: те, що сталося в Україні – це безпрецедентний випадок релігійної терпимості

Релігійна тема буде використана для розпалювання конфліктів всередині України, але поки що немає справжньої загрози релігійних конфліктів, як таких.

Україна, на диво, дуже толерантна країна в цьому плані. Таку думку в інтерв’ю ЗМІ висловив військовий експерт Олексій Арестович.

Він зазначив, мало хто знає, але у нас досить цікава конфесионная ситуація в християнстві – 50% православні 25% – протестанти, 25% – католики. В цілому ми країна, яка дала приклад всьому цивілізованому світу щодо релігійної терпимості.

Арестович підкреслив, практично неможливо згадати в людській історії такий приклад, коли імами кримських татар – мусульмани дали православним священикам гнаної тоді церкви Київського патріархату під час захоплення Росією Криму служити православні служби в мечетях, що взагалі є нонсенсом.

Це приклад всьому світу – толерантності, мирного розвитку релігії і саме це потрібно підтримувати в подальшому і всіляко розвивати.

Експерт зазначає, що він не очікував, що об’єднавчий собор, який відбувся в Софії, пройде настільки спокійно і не відбудеться ніяких провокацій, адже всім відомо, яку позицію зайняла відносного цього заходу Москва, УПЦ Московського патріархату.