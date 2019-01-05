У США сталася стрілянина в боулінг-клубі

Поліція заявила про численні постраждалих

В боулінг-клубі Gable House Торранса, міста в штаті Каліфорнія, сталася стрілянина, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву поліцію. Там розповіли про численні жертви і поранених.

Число загиблих і потерпілих не уточнюється. Обставини стрілянини поки не відомі. Поліція рекомендувала жителям міста утриматися від відвідування району, де стався інцидент.

У Twitter також опублікували відео, імовірно зняте на місці події. На ньому видно, як поліцейський надає першу допомогу постраждалому чоловікові, який знаходиться без свідомості.

Торранс – прибережний місто, який знаходиться в 30 кілометрах від Лос-Анджелеса.