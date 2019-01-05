У Львові лісничий попався на хабарі

У Львові управління захисту економіки та ДБР затримали лісничого на хабарі у 1500 доларів США.

“За надання в оренду земельної ділянки для рекреаційних і культурно-оздоровчих цілей і подальший непрепятствования господарської діяльності лісничий державного лісового господарства вимагав від підприємця 1500 доларів США неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Відзначають, що правоохоронці затримали чиновника з вказаною сумою хабара на території АЗС поблизу міста Львів. Зараз проводяться слідчі дії.