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У Львові лісничий попався на хабарі

05.01.2019

Во Львове лесничий попался на взятке

У Львові управління захисту економіки та ДБР затримали лісничого на хабарі у 1500 доларів США.

“За надання в оренду земельної ділянки для рекреаційних і культурно-оздоровчих цілей і подальший непрепятствования господарської діяльності лісничий державного лісового господарства вимагав від підприємця 1500 доларів США неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Во Львове лесничий попался на взятке

Відзначають, що правоохоронці затримали чиновника з вказаною сумою хабара на території АЗС поблизу міста Львів. Зараз проводяться слідчі дії.

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