“Мені вас шкода”: у Києві в книгарні розгорівся скандал через мови

У Києві в книгарні мережі “Буква” стався неприємний інцидент з-за того, що продавець відмовилася обслужити клієнтку українською мовою.

Про подію розповіла користувач Тетяна Гадзовская, яка як раз і просила персонал перейти на державну мову. “На касі касир звертається російською, на моє зауваження, що ми російською не розуміємо, відповідає: “Мені вас дуже шкода”. На прохання надати книгу скарг – спочатку відповідає, що не знає де є, коли я показую на куточок споживача, каже, що не може дістати…” – поскаржилася вона в Facebook.

Жінка пообіцяла написати офіційну скаргу на цю мережу.

Дискусія розгорілася і під відповідним постом. Деякі встали на бік продавця, однак, більшість все ж обурило її поведінку.