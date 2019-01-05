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“Мені вас шкода”: у Києві в книгарні розгорівся скандал через мови

05.01.2019

’’Мне вас жаль’’: в Киеве в книжном магазине разгорелся скандал из-за языка

У Києві в книгарні мережі “Буква” стався неприємний інцидент з-за того, що продавець відмовилася обслужити клієнтку українською мовою.

Про подію розповіла користувач Тетяна Гадзовская, яка як раз і просила персонал перейти на державну мову. “На касі касир звертається російською, на моє зауваження, що ми російською не розуміємо, відповідає: “Мені вас дуже шкода”. На прохання надати книгу скарг – спочатку відповідає, що не знає де є, коли я показую на куточок споживача, каже, що не може дістати…” – поскаржилася вона в Facebook.

Жінка пообіцяла написати офіційну скаргу на цю мережу.

Дискусія розгорілася і під відповідним постом. Деякі встали на бік продавця, однак, більшість все ж обурило її поведінку.

’’Мне вас жаль’’: в Киеве в книжном магазине разгорелся скандал из-за языка

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