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Страшна катастрофа в США: автобус з які їхали в Disney World дітьми перетворився на вогненну кулю

05.01.2019

Страшная катастрофа в США: автобус с ехавшими в Disney World детьми превратился в огненный шар

В американському штаті Флорида сталася страшна автокатастрофа. Який прямував з штату Луїзіана автобус з дітьми, які їхали в тематичний парк розваг Disney World, зіткнувся на шосе з двома вантажівками і легковим автомобілем.

На дорогу вилилося майже 200 літрів дизельного палива. Стався вибух, після чого всі задіяні в ДТП транспортні засоби загорілися. За словами очевидців, автобус перетворився в справжній вогненна куля. Пожежа була настільки сильною, що серйозно пошкодив дорожнє покриття.

Загинули щонайменше семеро людей, у тому числі п’ятеро дітей. Ще вісім осіб госпіталізовано у важкому стані.

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