На Філіппінах стався черговий землетрус

По інтенсивності струсів воно оцениевается як “інтенсивне”.



За даними оперативної обробки Алтаї-Саянського філії Геофізичної служби, епіцентр землетрусу мав координати 4.43 градуса північної широти і 126.21 градуса східної довготи.

По інтенсивності струсів в епіцентрі землетрусу оцінюється як “інтенсивне”.

Нагадаємо, на південний схід від Філіппін 29 грудня стався землетрус магнітудою 6,9. Як повідомляє Геологічна служба США (USGS), епіцентр розташовувався в 84 км на південь-схід від міста Пундагитан на острові Мінданао.

Вогнище залягало на глибині 59,8 км. Більш того, кількість жертв шторму, який вибухнув на Філіппінах в минулі вихідні, становить 22 людини.