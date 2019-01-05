У Франції триває хвиля протесту “жовтих жилетах”

Це перший протест “жовтих жилетах” в 2019 році.



У суботу, 5 січня, в кількох містах Франції проходить восьма за рахунком хвиля протесту “жовтих жилетах”, які висловлюють невдоволення політикою уряду і президента Макрона.

Відомо, що акції проходять у Парижі, Бордо, Тулузі та Ліоні. Це перший протест “жовтих жилетах” в 2019 році.

У Парижі проходять дві узгоджені акції. Маршрут учасників першої пролягає до будівлі національних зборів Франції. Інша акція проходить на Єлисейських полях.

Крім того, близько 11:00 від 500 до 600 осіб зібралися біля Тріумфальної арки, щоб провести мирне зібрання. Деякі з них блокували рух транспорту і вигукували “Макрона у відставку”.

До речі, в інших містах Франції мітинги також поки проходять мирно. Раніше протести “жовтих жилетах” часто переростали в безлади.

Нагадаємо, що французька поліція затримала одного з представників руху “жовтих жилетах” Еріка Друе за проведення в Парижі неузгодженої акції протесту.

Хто такі “жовті жилети” і чому вони з’являються мало не в кожній країні?Протести “жовтих жилетах” почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на паливо, екологічного податку, а також проти несправедливої політики уряду”, підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на паливо виникло в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетів, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

У Парижі вже були й сутички з поліцією, сльозогінний газ та Бтри на вулицях барикади та гарячі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори з участю всієї країни, а потім йому спало на думку запровадити надзвичайний економічний стан, що може обійтися в 10 мільярдів євро (але його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, Доступне житло.

Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалося як невдоволення водіїв, перетворилося в протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер “жовті жилети” – це ті, хто відстоюють свої права в той спосіб, який їм здається правильним.

Далі акції “жовтих жилетах” відбулися в Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дісталися.