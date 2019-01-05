У Запоріжжі за підозрою у хабарництві затримали співробітника держпідприємства “Укроборонпром”

Затриманий вимагав у директора приватного підприємства 10% від суми контракту на поставку продукції для заводу “Мігремонт”

Начальник матеріально-технічного забезпечення Запорізького державного авіаційного ремонтного заводу “Мігремонт” концерну “Укроборонпром” затриманий за підозрою у вимаганні та отриманні хабара. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону.

За даними відомства, затриманий вимагав у директора приватного підприємства 10% від суми контракту на поставку продукції для заводу “Мігремонт”.

У грудні минулого року під контролем правоохоронців відбулася передача першої частини вымогаемой суми в розмірі 4,7 тис. гривень.

Напередодні підозрюваного затримали при отриманні другої частини хабара у розмірі 3 тис. грн.

За цим фактом ведеться розслідування за ознаками ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Військова прокуратура має намір повідомити чиновнику про підозру і просити суд обрати йому запобіжний захід.