У Салоніках негода паралізувала роботу аеропорту і громадського транспорту

У Салоніках повністю зупинено рух громадського транспорту.



Негода зупинила роботу міжнародного аеропорту і громадського транспорту в грецьких Салоніках, авіапасажирів перенаправляють в аеропорти сусідніх країн.

“До уваги громадян України, які подорожують по Північній Греції. З-за складних погодних умов засніженості злітно-посадкової смуги і туману тимчасово призупинив свою роботу міжнародний аеропорт “Македонія” в Салоніках. Деякі рейси зараз перенаправляють в аеропорти сусідніх країн, з метою подальшої доставки пасажирів наземним транспортом. З питань часу відновлення роботи аеропорту радимо контактувати з вашої авіакомпанією, туристичним оператором або адміністрацією аеропорту”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Салоніках повністю зупинено рух громадського транспорту.

Рух автомобільного транспорту значно утруднено через засніженості доріг, деякі ділянки автодоріг закриті для руху транспорту або встановлено вимогу руху виключно зі спецзасобами на колесах (ланцюги).