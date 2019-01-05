США озброюють В’єтнам проти Китаю руками росіян

В історичному музеї Жертв війни у в’єтнамському Хошиміні (Сайгон) серед інших експонатів зберігається і американський танк М48 «Паттон», який масово застосовувався у війні 1964-1975 років проти вьетконговцев. США зазнали тоді поразка у В’єтнамі в тому числі і за рахунок поставок радянської бойової техніки. Не останнє місце в цьому строю» займали танки — спочатку Т-34−85, а потім і Т-54, Т-55, ПТ-76 (плаваючий танк).

Із загального парку бронетехніки Народної армії В’єтнаму (чисельністю в 480 тисяч чоловік, а це 9-е місце в світі) основу танкового «куркуля», який оцінюється в більш ніж тисячу бойових машин, становлять саме застарілі радянські танки. Китайських помітно менше, їх постачання різко скоротилися з-за розбіжностей в китайсько-в’єтнамських відносин, які призвели до війни в 1979 році.

Загалом, зовсім не дивно, що зараз В’єтнам, велику увагу приділяє своєї обороноздатності, закупив саме в Росії модернізовані танки Т-90С/СК в кількості поки 64 бронемашин. Сума контракту з виробником -«Уралвагонзавод» (УВЗ) становила 250 мільйонів доларів, перша партія танків для замовника «704» (В’єтнам) була доставлена морським шляхом ще в 2017 році, а під завісу року пішов Ханой отримав і інші машини. Для розуміння — літер «З» у Т-90 означає експортний варіант, а «СК» це командирський варіант. У самій Росії Т-90М залишається основним середнім танком, що стоять на озброєнні армії.

Танкова угода з В’єтнамом може виглядати звичайним справою — хтось робить, хто купує. Т-90 в Нижньому Тагілі «як печуть пиріжки» — попит великий, в тому числі і експортний. Тут питання в іншому — чому В’єтнам саме зараз вирішив розпочати подібну модернізацію свого танкового парку? І, найголовніше, хто Ханою це дозволив?

Відкинемо початкову мотивацію про те, що будь-яка країна світу, хай це буде хоч Папуа-Нова Гвінея (126 місце в світі за часткою військових витрат від ВВП), бажає мати добре оснащену і озброєну армію. І В’єтнам, загартований у численних війнах і продемонстрував тим же американцям, що таке «лють джунглів», тут не виняток. Логічно, що вони придбали російські танки Т-90, які за своїми характеристиками (152-мм гармата чого коштує) цілком підходять для ведення бойових дій як у джунглях (в експортному варіанті танк обладнаний кондиціонером), так і в гірській місцевості. Ціна теж мала значення — дешевше американських, німецьких чи ізраїльських аналогів. Тепер питання, на яке можна відповісти з першої спроби — а проти кого В’єтнам має намір використовувати танки, які апріорі призначені для наступальних бойових дій? Бінго! Це Китай.

Недавнє повідомлення про поставку чергової партії російських танків Т-90 В’єтнаму чомусь не викликало особливого світового ажіотажу. Відмовчалися і в США, які таким же чином «нейтрально» відреагували на танкову угоду Росії з Іраком, який у липні 2017 року відвантажили з УВЗ 73 такі бронемашини. І це на тлі загроз Вашингтона санкціями щодо Індії, яка і танки Т-90 закуповує, і ЗРК С-300. Чому таке нерівнозначне ставлення США до продажу озброєнь? З Іраком зрозуміло — там американці відкрито заявляють про військову підтримку Багдада, тримаючи в розумі можливість використовувати її армію проти Ірану. А В’єтнам-то причому?

Згадаймо, що ще Барак Обама на кінець свого президентства в 2016 році здійснив візит до В’єтнаму, з яким, здавалося, ворожнеча навік у США була. Заговорив про скасування санкцій і, що зовсім було непередбачувано, заявив про скасування заборони на продаж зброї В’єтнаму. За підсумками переговорів з в’єтнамським колегою Чан Дай Куангом Обама пояснив цей крок тим, що «сторони досягли необхідного рівня взаємної довіри і співробітництва». При цьому ембарго, яке діяло протягом 50 років, американський президент назвав пережитком холодної війни і закликав до посилення взаємодії США і В’єтнаму у військовій сфері. Нагадаємо, що частково ембарго на постачання В’єтнаму зброї скасовувалася в 2014 році, правда з того часу Ханой не купив у Вашингтона жодної одиниці військової продукції. Тим не менше цей крок розглядався як свідчення підтримки В’єтнаму в територіальній суперечці з Китаєм навколо островів у Південно-Китайському морі.

— США вже давно зробили ставку на залучення В’єтнаму в орбіту своєї політики в області горезвісної національної безпеки в Південно-Східній Азії, — вважає військовий експерт Владислав Шуригін. — Вашингтону тут потрібні навіть не союзники, це ярмо вони давно наділи на Японію і Південну Корею, їм потрібні гаранти невтручання у вірогідному тепер вже військовому конфлікті з Пекіном. В ідеалі ще й відволікаючий фактор, яким може стати В’єтнам, який не має наміру поступатися Китаю в територіальних суперечках. Стравити В’єтнам і Китай видається цілком можливим, пам’ятаючи ще війну 1979 року між цими країнами, але для того, щоб пов’язати китайців серйозної війною на півдні, необхідно максимально озброїти в’єтнамців. І поки вони там будуть битися за свої спірні острови, можна вирішувати свої питання, підібравшись до континентального Китаю з боку Японії і Південної Кореї.

Ось чому нинішній президент Трамп так стрімко намагався подружитися зі вчора ще «поганим хлопцем» Кім Чен Ином? Боїться з його боку удару в спину у разі американо-китайського конфлікту. А зараз, якщо вірити заявам американських ЗМІ, активно готується його друга зустріч з північнокорейським лідером — з першого разу не все склалося за уявленнями і бажаннями Трампа, він продовжить гнути свою лінію і піде на будь-торг з Ином, аби заручитися його нейтралітетом. Цікава деталь — у відповідь на заперечення Сеула про проведення майбутнього саміту за участю американського президента і північнокорейського лідера в Пхеньяні, США як альтернативу запропонували Ханой. Тобто, американці у В’єтнамі вже бачать як мінімум партнера. Так що не дивно, що США озброюють В’єтнам зло Китаю. Нехай навіть за рахунок Росії.

У самому Китаї на поставку танків Т-90С Ханою, які стануть найсучаснішими в армії В’єтнаму, відреагували досить спокійно і «руку Москви» в цій угоді не запідозрили. Високо оцінюючи бойові характеристики російських машин, і навіть підкреслюючи, що вони ідеально підходять В’єтнаму за кліматичними умовами і рельєфній місцевості (більшу частину країни займають гори і плато, а прибережна зона вкрита безліччю річок), китайці для себе загрози не побачили. Можливо тому, що вважають свої танки більш досконалими чи не занепокоїлися їх відносно невеликою чисельністю. Та й рівень нинішніх російсько-китайських політичних і економічних відносин дозволяють Пекіну вважати, що Москва не стане занадто активно постачати Ханой озброєннями.

Загалом, поки всі задоволені — у В’єтнаму танки і зросла сила, у Росії виручені гроші та перспективи впливу, у США надії на війну за своїми межами, а Китаю, як це повелося останнім часом, взагалі вся ця метушня по барабану.