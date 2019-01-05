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Передумали: Рогозіна не пускають до США

05.01.2019

Передумали: Рогозина не пускают в США

Співрозмовник агентства висловив надію, що НАСА вдасться вирішити всі політичні питання» і візит таки відбудеться. В іншому випадку поїздка, за словами джерела, буде скасована.

В «Роскосмосі», як передає , чекають офіційних роз’яснень від НАСА по цій темі.

Про необхідність відкласти запланований на лютий 2019 року візит Рогозіна в США 4 січня поінформували в НАСА. За інформацією газети USA Today, проти цієї поїздки активно виступають впливові сенатори-демократи, багато з яких входять до підкомітет з питань фінансування НАСА.

Зусилля по організації візиту голови «Роскосмосу» в Сполучені Штати робить глава НАСА Джим Брайденстайн, що побував в Москві в жовтні 2018 року.

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