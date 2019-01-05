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Китай різко знижує ціни на бензин для підтримки економіки

05.01.2019

Китай резко снижает цены на бензин для поддержки экономики

Влада Китаю в п’ятий раз поспіль знижують роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в умовах уповільнення національної економіки, яка страждає від торговельної війни з США.

Як повідомляє «Сіньхуа», з початку 2019 року ціна за одну тонну бензину і дизельного палива усередині КНР зменшиться ще на 370 і 355 юанів відповідно.

Рішення було прийняте Державним комітетом у справах розвитку та реформ КНР у зв’язку з падінням світових цін на «чорне золото».

Згідно з чинним в Китаї механізмом, якщо міжнародні ціни на сиру нафту змінюються більш ніж на 50 юанів і зберігається на цьому рівні протягом 10 робочих днів, на внутрішньому ринку вартість нафтопродуктів, включаючи бензин і дизпаливо, коригується відповідно, пише Finanz.ru.

Одночасно Народний банк Китаю готує нові заходи з підтримки малого бізнесу.

Згідно з новими нормативами Центробанку, до суб’єктів малого підприємництва будуть ставитися компанії, які мають кредити на суму до 10 млн юанів (або 1,5 млн доларів).

 

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