Наступив 2019 рік буде важким для американського і європейського фондових ринків

Почався рік стане проблемним для фондових ринків в США. Поки, на американських торгових майданчиках встановилася волатильність. Із-за погіршення відносин між КНР і США, постраждала IT-індустрія, разом з нафтогазовою галуззю. Серйозно подешевшали та банківські цінні папери з-за перегляду прогнозів на ринку щодо можливого збільшення ставки ФРС.

У грудні 2018 року, сильно зменшилася капіталізація американського ринку. Потрібно враховувати також і той факт, що головним ризиком для американських акцій є заторможение міжнародної економіки. Доказом цьому можуть служити загальні індекси ділової активності США, КНР і єврозони. Підсумки проміжних виборів до американського Конгресу в листопаді 2018 року, серйозно слабший прогнози щодо майбутньої фіскальної підтримки в державі. Повідомляється, що пікові досягнення приросту економіки США були помічені у 2 та 3 кварталах минулого року.

У єврозоні ВВП за 3 квартал минулого року підвищився на 0,2%. Поки це найнижчий приріст з 2 кварталу 2014 року. Економіка ФРН впала в свою чергу на 0,2%. Великого фінансового центру ЄС, Італії загрожують штрафи за перевищення лімітів бюджетного дефіциту. Можливо навіть її відключення від фінансових програм Євросоюзу. Влада країни в підсумковій версії бюджету на поточний рік, припустили дефіцит у 2% ВВП. Труднощі ЄС пов’язані не тільки з Італією.

Нестабільна ситуація у Франції змусила президента Еммануеля Макрона оприлюднити комплекс заходів щодо фіскального стимулювання на ринку праці. Експерти прогнозують, що в цьому році Франція може вийти за межі стандартного ліміту бюджетного дефіциту для Євросоюзу в 3% ВВП. Важливим економічним фактором на поточний рік може стати послаблення ризику торговельної війни. Ключовими будуть відносини та переговори між США і Китаєм під час яких можуть бути врегульовані чимало труднощів, разом з проблемами інтелектуальної власності.