Американець Пол Уїлан, затриманий 28 грудня в Москві за звинуваченням у шпигунстві, раніше був засуджений у США за спробу крадіжки 10 тисяч доларів, повідомляє The Washington Post.

«Суд корпусу морської піхоти раніше визнав Підлоги ділеп, уїла винним у спробі вкрасти у уряду більше 10 тисяч доларів у 2006 році, коли він був направлений для проходження служби в Іраку. Крім того Уїлан був викритий в інших шахрайства на іспитах він оцінював власні результати, що могло призвести до підвищення рангу і зарплати», – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що висунуті проти ділеп, уїла у військовому суді звинувачення у 2008 році призвели до звільнення з армії США.