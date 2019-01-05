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WP: Затриманий ФСБ американець був засуджений у США за спробу крадіжки $10 тисяч

05.01.2019

WP: Задержанный ФСБ американец был осужден в США за попытку кражи $10 тысяч

Американець Пол Уїлан, затриманий 28 грудня в Москві за звинуваченням у шпигунстві, раніше був засуджений у США за спробу крадіжки 10 тисяч доларів, повідомляє The Washington Post.

«Суд корпусу морської піхоти раніше визнав Підлоги ділеп, уїла винним у спробі вкрасти у уряду більше 10 тисяч доларів у 2006 році, коли він був направлений для проходження служби в Іраку. Крім того Уїлан був викритий в інших шахрайства на іспитах він оцінював власні результати, що могло призвести до підвищення рангу і зарплати», – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що висунуті проти ділеп, уїла у військовому суді звинувачення у 2008 році призвели до звільнення з армії США.

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