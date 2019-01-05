ЗМІ: під вибуху «Газелі» в Магнітогорську згоріли не терористи, а сім’я водія

Таку версію подій за підсумками роботи на місці події спеціального кореспондента висунуло видання «Московський комсомолець».

У «Газелі» в Магнітогорську згоріли не «терористи», версія про ліквідацію яких спецслужбами поширилася відразу ж після НП, а сім’я водія. До такого висновку прийшло видання «Московський комсомолець» в своєму розслідуванні.

Незабаром після НП з’явилася версія, що це була спецоперація силовиків по ліквідації терористів, проте

Жодних підтверджень того, що маршрутка вибухнула в результаті спецоперації силовиків не з’явилося. За словами одного з пожежників, які брали участь у ліквідації загоряння, поліцейські попередили командира розрахунку, щоб пожежні підходили близько, оскільки в салоні нібито могло знаходитися вибуховий пристрій. Однак сапери на місце події не виїжджали. Також варто відзначити, що ніяких слідів пострілів на згорілій «Газелі», евакуацію якої зняли очевидці, немає.

За даними з відкритих джерел, що вибухнула «Газель» належала фізичній особі. Машина неодноразово побувала в ДТП, що й могло стати непрямою причиною вибуху. З 2016 року «Газель» числиться у приватного перевізника і працює на маршруті, який обслуговує таксопарк «Стрілець».

Один з водіїв таксопарку розповів кореспонденту «МК», що автомобіль був особистим, його водій Махмуд працював на маршруті близько двох років. У нього російська дружина і дитина-підліток. У грудні він на своїй «Газелі» збирався виїхати на батьківщину. Згідно з цими даними, журналісти зробили висновок, що в НП на перехресті могла загинути саме його сім’я.

Нагадаємо, що на наступний день після трагедії ввечері 1 січня на проспекті Карла Маркса, 96 (на тій же вулиці, де днем раніше прогримів вибух в десятиповерховому будинку і загинули 39 осіб) на світлофорі згоріла «Газель». Пожежі передував звук, схожий на вибух. В результаті інциденту загинули три людини. Причиною вибуху автомобіля, за даними ГУ МВС по Челябінській області, став вибух газового балона.

За словами очевидців, спочатку було чути гучних бавовна, автомобіль загорівся, потім пролунала низка хлопків слабкіше дуже схожих по звучанню на збройові постріли і завершив канонаду оглушливий вибух. Судячи з хронології прибуття екстрених і, можливо, спецслужб (очевидці бачили п’ять чоловік з автоматами, які раптово з’явилися і також швидко поїхали), події ніяк не нагадували спецоперацію. Близько двадцяти хвилин пройшло з першого бавовни до приїзду перших поліцейських, вже після яких прибули пожежники. Все це час «Газель» палала, а навколо метушилися перехожі, які нічим не могли допомогти. Незабаром після цього уральське видання Znak.com з посиланням на обізнане джерело повідомило, що обвалення під’їзду 31 грудня і вибух «Газелі» пов’язані між собою.

Видання писало, що ввечері 1 січня в автомобілі «Газель» силовиками були вбиті троє терористів, які намагалися відстрілюватися. За даними співрозмовника Znak.com терористи планували влаштувати теракт в одному з торгових центрів Магнітогорська.

Пізніше СКР заявив, що ніякого зв’язку між трагедією в житловому будинку на проспекті Карла Маркса і інцидентом з «Газеллю» немає. Але, тим не менше до сих пір ніякої офіційної інформації про кількість загиблих, їх особистостей і причини вибуху немає.