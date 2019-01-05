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ЗМІ: під вибуху «Газелі» в Магнітогорську згоріли не терористи, а сім’я водія

05.01.2019

СМИ: во взорвавшейся «Газели» в Магнитогорске сгорели не террористы, а семья водителя

Таку версію подій за підсумками роботи на місці події спеціального кореспондента висунуло видання «Московський комсомолець».

У «Газелі» в Магнітогорську згоріли не «терористи», версія про ліквідацію яких спецслужбами поширилася відразу ж після НП, а сім’я водія. До такого висновку прийшло видання «Московський комсомолець» в своєму розслідуванні.

Незабаром після НП з’явилася версія, що це була спецоперація силовиків по ліквідації терористів, проте

Жодних підтверджень того, що маршрутка вибухнула в результаті спецоперації силовиків не з’явилося. За словами одного з пожежників, які брали участь у ліквідації загоряння, поліцейські попередили командира розрахунку, щоб пожежні підходили близько, оскільки в салоні нібито могло знаходитися вибуховий пристрій. Однак сапери на місце події не виїжджали. Також варто відзначити, що ніяких слідів пострілів на згорілій «Газелі», евакуацію якої зняли очевидці, немає.

За даними з відкритих джерел, що вибухнула «Газель» належала фізичній особі. Машина неодноразово побувала в ДТП, що й могло стати непрямою причиною вибуху. З 2016 року «Газель» числиться у приватного перевізника і працює на маршруті, який обслуговує таксопарк «Стрілець».

СМИ: во взорвавшейся «Газели» в Магнитогорске сгорели не террористы, а семья водителя

Один з водіїв таксопарку розповів кореспонденту «МК», що автомобіль був особистим, його водій Махмуд працював на маршруті близько двох років. У нього російська дружина і дитина-підліток. У грудні він на своїй «Газелі» збирався виїхати на батьківщину. Згідно з цими даними, журналісти зробили висновок, що в НП на перехресті могла загинути саме його сім’я.

СМИ: во взорвавшейся «Газели» в Магнитогорске сгорели не террористы, а семья водителя

Нагадаємо, що на наступний день після трагедії ввечері 1 січня на проспекті Карла Маркса, 96 (на тій же вулиці, де днем раніше прогримів вибух в десятиповерховому будинку і загинули 39 осіб) на світлофорі згоріла «Газель». Пожежі передував звук, схожий на вибух. В результаті інциденту загинули три людини. Причиною вибуху автомобіля, за даними ГУ МВС по Челябінській області, став вибух газового балона.

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За словами очевидців, спочатку було чути гучних бавовна, автомобіль загорівся, потім пролунала низка хлопків слабкіше дуже схожих по звучанню на збройові постріли і завершив канонаду оглушливий вибух. Судячи з хронології прибуття екстрених і, можливо, спецслужб (очевидці бачили п’ять чоловік з автоматами, які раптово з’явилися і також швидко поїхали), події ніяк не нагадували спецоперацію. Близько двадцяти хвилин пройшло з першого бавовни до приїзду перших поліцейських, вже після яких прибули пожежники. Все це час «Газель» палала, а навколо метушилися перехожі, які нічим не могли допомогти. Незабаром після цього уральське видання Znak.com з посиланням на обізнане джерело повідомило, що обвалення під’їзду 31 грудня і вибух «Газелі» пов’язані між собою.

Видання писало, що ввечері 1 січня в автомобілі «Газель» силовиками були вбиті троє терористів, які намагалися відстрілюватися. За даними співрозмовника Znak.com терористи планували влаштувати теракт в одному з торгових центрів Магнітогорська.

Пізніше СКР заявив, що ніякого зв’язку між трагедією в житловому будинку на проспекті Карла Маркса і інцидентом з «Газеллю» немає. Але, тим не менше до сих пір ніякої офіційної інформації про кількість загиблих, їх особистостей і причини вибуху немає.

 

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