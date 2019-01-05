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У Мюнхені скасувала 120 рейсів через негоду

05.01.2019

В Мюнхене отменили 120 авиарейсов из-за непогодыБлизько 140 рейсів були затримані

Повідомляється, що також близько 140 рейсів були затримані. В аеропорту Мюнхена всього на сьогодні було заплановано близько 850 злетів і посадок.

Крім того, протягом 25 хвилин в аеропорту були закриті злітні смуги для очищення від снігу.

Нагадаємо, аеропорт німецького міста Ганновер 29 грудня призупинив роботу після того, як автомобіль протаранив ворота і в’їхав в зону для обслуговування літаків. Всі рейси з аеропорту Ганновер-Лангенхаген були скасовані. Також аеропорт не приймав інші літаки з-за розслідування інциденту.

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