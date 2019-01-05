Трамп починає творити нову історію на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп, виступаючи на першому в 2019 році засіданні свого кабінету, закликав зупинити військове втручання в Сирії і Афганістані, звинувативши союзників в тому, що вони «користуються» американської військової міццю. «Все, що зробили інші країни за останній досить тривалий період часу — це дали нам трохи солдатів, після чого говорили про це так, ніби це кінець світу, — так говорив Трамп. — Ми субсидуємо їх військових мільярдами, мільярдами й мільярдами доларів, що у багато-багато разів більше, ніж коштують ці солдати». І додав: «Нашу країну повинні поважати».

Цей посил зрозумілий. Після заяви про виведення військ з Сирії та скорочення військового контингенту в Афганістані, Вашингтон опинився під подвійним ударом. Перший: союзники не підтримали введені проти Ірану санкції. Другий: партнери США відкрито висловили невдоволення рішенням Трампа вивести війська з Сирії і тим, що таке рішення приймалося без консультацій з ними, вказуючи при цьому на можливість реанімації ИГИЛ. «Різка зміна курсу США не тільки стала сюрпризом для нас. Загроза ИГИЛ все ще не вирішено», — так коментував ситуацію Берлін. Але і на це у Трампа знайшлася відповідь: «Усі говорять, та ви що, адже тоді ИГИЛ прийдуть у нашу країну. Можливо, таке може статися, але ймовірність дуже мала. Але знаєте, куди ще вони прийдуть? В Іран, який ненавидить ИГИЛ ще більше, ніж ми. Вони прийдуть в Росію».

Чи означає це те, що Трамп став по-своєму і інакше інтерпретувати причини, що змусили Росію та Іран опинитися в Сирії? Тепер він констатує: «Сирія була втрачена вже давно. Ми не говоримо про величезні багатства. Ми говоримо про пісок і смерті». Що стосується Афганістану, то Трамп і на цьому напрямку відпасовує іншим ситуацію. Він заявляє, що його адміністрація робить «правильні речі» в цій країні, веде дискусії з «Талібаном», а також з іншими країнами. Але, як каже Трамп, «там є Індія, там є Росія». Однак поки в Афганістані з 2001 року стоять американські військові. Колишній посол Росії в цій країні Михайло Конаровский, аналізуючи ситуацію, приходить до висновку, що вона «продовжує залишатися переважно вкрай напруженою». Кабул не може забезпечити внутрішню консолідацію в інтересах ефективного вирішення поставлених перед ним фундаментальних завдань, головними з яких є досягнення в країні миру та вирішення соціально-економічних проблем.

США опинилися в «афганському капкані» і намагаються зміщати акценти в регіональній опорі з Пакистану на Індію і навіть Росію, визнаючи при цьому «Талібан» в якості реальної сили, яка претендує як мінімум на розділ влади в Афганістані. Але таліби продовжують наполягати на виведенні американських військ з країни, ведуть активну бойову діяльність. До теперішнього часу, за різними оцінками, поза реального контролю уряду знаходиться від майже 40 до майже 60% території країни. Трамп зрозумів, що переможних реляцій від своїх генералів з Афганістану він не дочекається і з усіх варіантів існуючих альтернатив вибрав головний — поступове виведення з країни американських військ. І наніс удар по військових. Він висловив невдоволення колишнім міністром оборони Джимом Меттісом та іншими високопоставленими військовими чиновниками у зв’язку «з нескінченною війною в Афганістані», обрушився на них з критикою за численні провали.

Трамп приступив до серйозної ревізії концепції щодо Сирії та Афганістану, а може бути, і значно ширше, далі і глибше. Мова йде насамперед про іранській політиці США, яка, на наш погляд, повинна зазнати певних змін у зв’язку з їх відмовою від політики концентрації на військових у регіоні. З одного боку, Вашингтон буде прагнути вступити у відкриті або закриті переговори з Тегераном з метою домогтися підписання нової угоди щодо ядерної програми на своїх умовах. З іншого, буде активізована стратегія непрямих дій навколо Ірану, але такого рівня, щоб загальмувати переорієнтацію Ірану на Росію і Китай, виставляючи перед ним як морквину перспективу можливості зняття санкцій. Таким чином Трамп змушує зовнішніх гравців визначатися з власною лінією поведінки, зокрема, європейських партнерів, які випадають з «коридору рішень», стіни в якому вибудовуються американцями.

Присутність США в Сирії і в Афганістані давало їм важіль для впливу на хід конфлікту. Але більше немає. Конкретних рішень на цьому напрямку немає і все поки відбувається на рівні дискусій щодо того, що, як заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, «виллється оголошений Трампом відхід США з Сирії». Тим не менш все, в тому числі і Москва, опиняються перед вибором, з ким і як працювати далі на Близькому Сході і що буде відбуватися потім в цьому регіоні світу. Державний секретар США Майкл Помпео з 8 по 15 січня починає близькосхідне турне. Він відвідає Бахрейн, Єгипет, Йорданію, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман і Саудівську Аравію. Велика гра продовжується.