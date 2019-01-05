Низький попит є головною перешкодою для зростання виробництва

Це перешкода займає чільне місце в рейтингу останній десяток років, іноді змінюючись місцями з такою проблемою, як нестача ліквідності.

Зазначимо, що частка керівників підприємств, для яких низький попит є перешкодою, збільшилася в жовтні до 57,6% з 53,9% у липні 2018 р.

На другому місці в рейтингу перешкод проблеми ліквідності. Хоча частка опитаних, які відзначили проблему ліквідності перешкодою зростанню виробництва на своєму підприємстві, зменшилася з 60,5% у липні до 49,0% у жовтні 2018 р. Третім перешкодою залишається високий конкурентний тиск, його важливість для опитаних у жовтні майже не змінилася порівняно з липнем і склала 42,7%.

“Четверте місце в рейтингу займає несприятливий регуляторний клімат (36,1%). П’яте і шосте місця в рейтингу — за перешкодами брак кваліфікованих працівників (33,3%) та брак сировини (31,3%), відповідно. Найменш вагомими для підприємств в жовтні 2018 р. були проблеми з енергопостачанням (7,3%) і доступність кредитів (5,9%)”, — відзначає експерт.