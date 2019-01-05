Суд затвердив угоду щодо екс-керівника Миколаївського аеропорту, який зізнався у хабарі губернатору

Центральний районний суд міста Миколаєва затвердив угоду про визнання винуватості. 700 тис. грн неправомірної вигоди конфісковується на користь держави.

За матеріалами справи, у червні 2017 Михайло Галайко був призначений тимчасово виконувати обов’язки гендиректора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт». Бажаючи залишитись на посаді на постійній основі, Галайко у листопаді-грудні 2017 вирішив надати неправомірну вигоду голові Миколаївської облдержадміністрації Олексію Савченку, до компетенції якого входило укладання контрактів з керівниками підприємств і організацій.

За даними слідства, між Галайком і Савченком відбулося три зустрічі. Перший раз у Києві за невстановленою адресою, дата зустрічі також не називається. Саме тоді обвинувачений начебто запропонував гроші за продовження строку дії його повноважень на посаді та укладання трудового договору.

27 грудня 2017 Галайко мав зустріч з Савченком у Миколаєві у службовому кабінеті голови ОДА і підтвердив, що 28 грудня зможе передати кошти.

28 грудня Галайко прийшов до губернатора о 22.00 і передавши 700 тис. грн. Савченко діяв під контролем правоохоронних органів.

У подальшому Галайко уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК. Чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.

18 березня 2018 новий в. о. директора аеропорту Владислав Волошин застрелився.

Нагадаємо, що нинішній голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко у 2014-2016 рр. був народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка», раніше у 2012-2014 був помічником нардепа Віталія Яерми, який після Революції гідності був генеральним прокурором (19 червня 2014 — 10 лютого 2015).

У 2011-2012 рр. Олексій Савченко і депутат Київради Олександр Ліщенко були співвласниками «Авант-Банку». До середини січня 2014 Савченко залишався головою наглядової ради банку. У цьому банку був працевлаштований син Яреми – Валерій.

Ліщенко, авторитет на прізвисько «Ліча», є співвласником Троєщинського ринку, частку в якому мав кримінальний авторитет Валерій Прищик, вбитий у 2003 році за невстановлених обставин.

У 1997-2003 рр. Олексій Савченко працював у правоохоронних органах, був заступник начальника київського УБОЗу і давав інтерв’ю з приводу арешту Прищика у 2001 році. Віталій Ярема у 2003 очолив УБОЗ ГУМВС Києва.