У США розстріляли людей у клубі: багато жертв

У Каліфорнії (США) в боулінг-клубі 5 січня відбулася стрілянина, в ході якої загинули і отримали поранення багато людей.

НП сталася в місті Торранс, округ Лос-Анджелес, повідомили в Twitter міської поліції.

“Надійшло повідомлення про постріли з декількома жертвами. Поліція на місці. Розслідування триває. Будь ласка, тримайтеся подалі від цього району”, — звернулися правоохоронці

За попередніми даними, відкрив стрілянину людина все ще на волі. Причиною конфлікту стала суперечність між двома відвідувачами боулінгу.

Поліція довгий час не могла назвати точну кількість постраждалих. Пізніше стало відомо, що у стрілянині загинули троє, ще четверо були поранені.