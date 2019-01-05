Польща почала патрулювати небо над Балтією

Операція триватиме 4 місяці



Військово-повітряні сили (ВПС) Польщі розпочали авіаційне патрулювання над повітряним простором країн Балтії в рамках місії НАТО. Про це повідомляє сайт Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляється, у четвер, 3 січня, Польща взяла на 4 місяці авіаційне патрулювання від Бельгії.

“ВПС Польщі з 3 січня прийняли від ВПС Бельгії відповідальність за проведення місії НАТО з патрулювання авіапростору Балтії на повітряній базі Шауляй, Литва. Традиційна церемонія передачі чергування відбувається на базі ВПС Литви кожні чотири місяці з 2004 року”, – йдеться в заяві Альянсу.

Зазначається, що до повітряного чергування буде залучено 4 винищувачі F-16 ВПС Польщі.

“Польща стала восьмою країною-союзником, який виконував завдання з патрулювання повітряного простору Балтійського регіону в кінці 2005 року, і зараз повернулася до його виконання”, – додали в Альянсі.

Крім того, через 4 місяці польську авіацію має змінити підрозділ літаків Військово-повітряних сил Німеччини, які зараз дислокуються в Естонії.