У Франції тривають протести “жовтих жилетах”, на вулицях тисячі поліцейських

У суботу, 5 січня у Франції тривають протести “жовтих жилетів”.

Нові мітинги пройдуть у великих містах країни. Про ці акції поліція попереджена, маршрути мітингувальників узгоджені.

За першими даними, на 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) на вулиці по всій Франції вийшло не більше 800-1000 демонстрантів. Більшість демонстрантів знаходиться в Парижі. Порядок в країні підтримує 4160 поліцейських, 1000 з них — у столиці.

Крім того, в Парижі заплановано ще кілька демонстрацій. Перша рушить в 14:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) від будівлі мерії по набережних Сени в бік Національного зборів.

Інша акція відбудеться на Єлисейських полях — демонстранти припускають провести тут не марш, а збори. Також пройде мітинг біля будівлі Опери.

Поки що демонстрації проходять мирно. Поліція не втручається в рух, і самі демонстранти стежать за порядком у колонах.