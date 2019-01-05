На зміну «Макарову» йде «Удав»: У Росії розробили новий пістолет

У Росії пройшов державні випробування пістолет «Удав», призначений для Збройних сил країни-агресора.

Нова зброя рекомендовано до прийняття на озброєння, оскільки було високо оцінено військовими.

Відомо, що «Удава» випробовували з серпня по грудень 2018 року. Зокрема, зброя пройшла перевірку важкими кліматичними умовами. Вивчалися і його балістичні характеристики.

«Удав» розроблений з розрахунком на патрон 9х21 міліметра. Призначення – заміна у військах пістолет Макарова, який був прийнятий на озброєння в 1951 році.

Нагадаємо, що спроби таких замін вже робилися неодноразово. Однак ні пістолет Яригіна, ні пістолет Сердюкова в серійне виробництво так і не надійшли.