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На зміну «Макарову» йде «Удав»: У Росії розробили новий пістолет

05.01.2019

На смену «Макарову» идет «Удав»: В России разработали новый пистолет

У Росії пройшов державні випробування пістолет «Удав», призначений для Збройних сил країни-агресора.

Нова зброя рекомендовано до прийняття на озброєння, оскільки було високо оцінено військовими.

Відомо, що «Удава» випробовували з серпня по грудень 2018 року. Зокрема, зброя пройшла перевірку важкими кліматичними умовами. Вивчалися і його балістичні характеристики.

На смену «Макарову» идет «Удав»: В России разработали новый пистолет

«Удав» розроблений з розрахунком на патрон 9х21 міліметра. Призначення – заміна у військах пістолет Макарова, який був прийнятий на озброєння в 1951 році.

Нагадаємо, що спроби таких замін вже робилися неодноразово. Однак ні пістолет Яригіна, ні пістолет Сердюкова в серійне виробництво так і не надійшли.

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