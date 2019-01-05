У Польщі перевірять всі квест-кімнати: названа причина

В одній з кімнат загинули п’ять дівчаток-підлітків



Після трагедії в Кошаліні, де в одній з ігрових кімнат загинуло п’ять дівчаток-підлітків, що в Польщі прийнято рішення про перевірку квест-кімнат по всій країні. Про це повідомляє Польське радіо.

“За дорученням міністра внутрішніх справ і адміністрації Йоахіма Брудзинського, з суботи пожежна служба по всій Польщі проводить перевірки ігрових кімнат, тобто приміщень, з яких добровільно закриті учасники повинні вийти завдяки рішенням логічних головоломок. За попередніми даними, таких місць у Польщі є близько тисячі”, – йдеться в повідомленні.

За словами одного з представників пожежної служби, в основному мова йде про перевірку існуючих у цих клубах умов для евакуації і пожежника, аварійно-рятувальному обладнання та оснащення.

П’ять осіб загинули при проходженні квесту в закритому приміщенні в місті Кошалін на північному заході Польщі.

Перевірка в Кошаліні, де сталася трагедія, показала, що власники Room Escape не подбали про безпеку, зокрема не було належного шляху евакуації.