США і НАТО висунула Росії ультиматум про виконання ДРСМД

НАТО дає Росії останній шанс врятувати Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу, на якій держсекретар США Майкл Помпео повідомив про намір Вашингтона вийти з договору через 60 днів, якщо Росія не ліквідує свою ракетну програму.

За словами Помпео, протягом цих 60 днів США не будуть розробляти, виробляти або розміщувати такі ракетні системи.

“НАТО дає Росії останній шанс порятунку ДРСМД, або вона повинна готуватися до світу без ДРСМД”, – сказав Столтенберг. “Міністри [закордонних справ країн НАТО] прийшли до висновку, що США виконують ДРСМД, а Росія – ні. Ми домовилися разом продовжувати обговорення цієї ситуації і ми готові розробляти системний відповідь, якщо Росія не повернеться до ДРСМД”, – наводить його слова ТАСС.

“Всі ракети небезпечні, але ці [крилаті ракети середньої дальності] особливо небезпечні, оскільки вони малопомітні, здатні нести ядерну зброю, высокомобильны і можуть досягти європейських міст, – продовжив Столтенберг. – НАТО буде готуватися до світу без ДРСМД, хоча ми шкодуємо, якщо цей договір зникне”.

“НАТО почне підготовку системи реагування альянсу, якщо Росія не ліквідує свої крилаті ракети, – сказав Столтенберг. – Нам потрібно бути готовими до того, що в світі не буде цього договору, і це викликає у нас співчуття”.

Він відмовився відповідати на запитання, про які саме заходи йдеться. “Це настільки серйозно, що якщо я почну перераховувати потенційні відповідні кроки, це тільки посилить невизначеність і напруженість, тому ми будемо робити це в збалансованому і відповідальному режимі”, – пообіцяв генсек НАТО.