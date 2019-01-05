Містики в реаліях: тамплієри

Тамплієри — орден містиків або містична церковна організація. Ортодоксальні спочатку храмовники з часом сповнилися гностицизму і окультизму і поринули в торгівлю і лихварство. Припинив своє існування орден цікавий вже тим, що не просто залишив глибокий слід в історії, але і обернувся існують і понині масонством.

Про тамплієрів написані гори книг, добротних і просто хороших. Але кожного, хто хоче вивчити історію якого-небудь питання, в наш час підстерігають дві біди: коли інформації мало або коли її надто багато. Коли даних не вистачає, це все одно, що плавати в басейні без води або в дрібній калюжі. Коли води — море, то, не вміючи триматися на воді можна потонути. Тамплієри — другий випадок. Тут є небезпека не тільки захлинутися — історія засмоктує як відмінний вир.

По-перше, коли говорять про військово-релігійних орденах Середньовіччя, часто не проводять відмінності між тамплієрів, госпітальєрів, тевтонськими лицарями, лицарями Гробу Господнього, Родосу, Мальти, Калатрави та інших. Деякі з цих утворень (орден мечоносців) стрімко промайнули в історії і зникли, інші, як Мальтійський орден, благополучно дожили до наших днів. На відміну від госпітальєрів і лицарів Тевтонського (Німецького) ордени, храмовники проіснували відносно недовго — близько двох століть.

Точних відомостей про дату заснування ордена Храму (Ordre du Temple) у істориків немає. Він з’явився в період з 1118 по 1121 роки. Правда, деякі дослідники схильні називати конкретні дати, зокрема, рік, коли зібрався Собор у Труа, схвалив бажання дев’ятьох французьких лицарів присвятити себе захисту паломників до Святої Землі. “Бідні лицарі Христа” під керівництвом дворянина з Шампані Гуго де Пейена (Hugo de Paganis або Hugues de Payns), про якого майже нічого не відомо, крім того, що він був уже немолодий, присвятили себе служінню пілігримам.

Однак вічне і незнищенне плем’я бюрократів існувало завжди і це “мале підприємство” дев’яти лицарів не було зареєстровано, якщо на горизонті не виникла постать ще одного Гуго — графа Гуго Шампанського (Hugues Ier de Champagne). Цей достославный аристократ, на думку частини істориків, цілком міг стати сполучною ланкою між своїм тезкою і святим Бернаром Клервоський (Bernard de Clairvaux), абатом цистерцианського монастиря. Отже, на шляху ще не виник ордена з’являється перший у його анналах містик.

Незважаючи на свою любов до отшельничеству, абат Клервоский займався громадськими справами не за страх, а на совість. Він брав активну участь у вирішенні політичних і церковних проблем у всій Західній Європі. І хоча святий Бернар, по всій видимості, не був автором статуту тамплієрів, можливо, той був інспірований саме їм, оскільки між статутами цистерцианців і тамплієрів є певна схожість.

Зате з-під пера святого Бернара вийшло подобу апології тамплієрам. У перекладі з латинського воно називається “Похвала новому воїнству Храму”, в якому порівнює Боже воїнство з лицарством і вітає вступ у ряди храмовників безбожників, святотатців, перелюбників, вбивць, клятвопорушників і усіляких лиходіїв. Дехто з дослідників доходив до припущення, що в якості зразка для свого твору святий Бернар взяв Коран: і там, і там звучить заклик до священної війни. Однак Клюнийский абат Петро Високоповажний відправив святому Бернару латинський переклад Корану і історію Магомета лише в 1143 році, тому їх зміст навряд чи було відомо Клервоскому абатові в 1128 році, коли він складав “Похвалу” лицарям Храму.

За браком часу не будемо зупинятися на повних містичних символів і алюзій тамплиерских знаках. Чого вартий один лише чорно-білий стяг храмовників — Босеан! Про його значення, символіці та перекладі досі ведуться дискусії. Неоднозначно трактуються зображення двох лицарів на одному бойовому коні. Каменем спотикання в суперечках вчених мужів став і сам статут: він написаний на двох мовах, причому французький варіант пом’якшує суворість латинського аж до спотворення змісту.

Задовго до закінчення епохи хрестових походів і повернення тамплієрів в Європу орден зазнав метаморфози, все більше перетворюючись з чернечого ордену спочатку у військовий, а потім і у фінансовий інститут. Святе місце містиків виявилося заповнено ділками і торгашами. Зовні ніщо не віщувало початок кінця, але щось безслідно зникло, немов хтось вийняв з ордену Храму його стрижень.

На процесі у справі тамплієрів прозвучали підозри в істинній непідкупності одного з останніх великих магістрів на Сході — Тома Берара (Thomas Bérard, або Béraud, або Bérault): “Орден Храму зіпсувався саме в його магистерство”.

Навіть якщо врахувати, що французький монарх Філіп Красивий прагнув будь-якою ціною знищити орден Храму і його послідовників, важко позбутися думки, що слухняні йому слуги просто придумали безліч приголомшливих історій — про служіння демону Бафомету, плювання на розп’яття, що процвітав серед братії гомосексуалізм і зв’язку з исмаилитским орденом вбивць-асасинів. Здавалося, члени колись могутнього ордену вражені всіма мислимими і немислимими вадами.

Точно так само, як при народженні ордена тамплієрів з’явився містик, він з’явиться і на заході. Останній великий магістр ордену Храму Жак де Моле (Jacques de Molay) загинув у полум’ї багаття 18 березня 1314 року. Перед лицем смерті у змученого тортурами людини вирвалося прокляття, кинуте в обличчя катам. Глава ордена лихварів немов би згадав про своїх попередників-мистиках і прозрів, передбачивши швидку загибель Папі Клименту V і королю Філіппу IV.

Нехай це всього лише легенда, але обидва дійсно незабаром померли. Більш того, прах римського понтифіка був розвіяний за вітром в 1577 році, коли папський мавзолей осквернили кальвіністи, а останки французького монарха з династії Капетингів викопали та повикидали парижани під час Великої французької революції п’ять століть потому.