Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Одесі затримано банкір в момент отримання хабара

05.01.2019

В Одессе задержан банкир в момент получения взятки

Співробітники поліції Одеси, спільно зі своїми колегами із Служби безпеки України і прокуратури, зуміли викрити у хабарництві працівника одного з банківських організацій.

Як виявилося, цей чоловік обіцяв зняти обмеження з транспортного засобу за грошову винагороду, розмір якого становить дві тисячі доларів США.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Сергій Шайхет, керівник слідчого відділу управління Нацполиции в Одеській області.

«При одержанні неправомірної вигоди спеціаліст відділу одного з банків був затриманий правоохоронцями. Слідство триває, корупціонер затриманий», – сказано в повідомленні.

Читайте також:   Українські хакери заблокували дві сотні сайтів терористів: опублікований список
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *