В Одесі затримано банкір в момент отримання хабара

Співробітники поліції Одеси, спільно зі своїми колегами із Служби безпеки України і прокуратури, зуміли викрити у хабарництві працівника одного з банківських організацій.

Як виявилося, цей чоловік обіцяв зняти обмеження з транспортного засобу за грошову винагороду, розмір якого становить дві тисячі доларів США.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Сергій Шайхет, керівник слідчого відділу управління Нацполиции в Одеській області.

«При одержанні неправомірної вигоди спеціаліст відділу одного з банків був затриманий правоохоронцями. Слідство триває, корупціонер затриманий», – сказано в повідомленні.