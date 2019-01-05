Американець зробив “чудо” для дівчинки, яка звернулася до Санта-Клаусу

Дівчинка відправила в небо бажання і їй прийшла відповідь



Світ вразила історія, яку журналістам видання Washington Post розповів 60-річний американець, житель містечка Патагонія в Арізоні по імені Ренді Хайсс.

Чоловік знайшов рештки повітряної кульки з прив’язаним до нього листом від дівчинки, яка просить у Санта-Клауса подарунки на Різдво: ляльку, будиночок для неї, одяг, приладдя для малювання та інші речі. Американець вирішив зробити маленьке диво для дитини.

Ренді припустив, що повітряна кулька прилетів із знаходиться неподалік мексиканського міста Ногалес. Спочатку він опублікував записку в своєму профілі у Facebook, сподіваючись на допомогу друзів із тих країв. Але не отримавши відгуку через кілька днів, він звернувся до радіостанцію Ногалеса XENY. В ефірі журналісти розповіли про пошук Дайами і дуже швидко змогли знайти дитину. Виявилося, що дівчинці вісім років і у неї є молодша сестра.

Працівники радіостанції влаштували зустріч подружжя Хайсс з дівчатками і їх сім’єю. Батьки Дайами показали літній парі відео, на якому вона запускає в небо кулю з запискою, і зазначили, що на її послання відповіли вперше.

Ренді з дружиною подарували все зі списку Дайами, крім ляльки та будиночка для неї, тому що вони були розпродані в гіпермаркетах. Не забули подружжя та про молодшу сестру. Вони сказали дівчаткам, подарунки їх попросив вручити сам Санта-Клаус, щоб не зруйнувати дитячу віру в диво.