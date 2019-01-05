Глава українських греко-католиків запропонував митрополиту Єпіфанія об’єднатися з ПЦУ

Глава Української Греко-католицької церкви (УГКЦ) блаженніший Святослав (Шевчук) звернувся до новообраного глави Православної Церкви України (ПЦУ) митрополиту Єпіфанія з пропозицією розпочати процес, який в майбутньому приведе до об’єднання обох Українських Церков в єдиному Київському Патріархаті.

Текст листа оприлюднений на сайті УГКЦ.

“У цей знаменний момент я простягаю руку від імені нашої Церкви до Вас і всім православним братам, пропонуючи вам почати разом прокладати наш шлях до єдності, до правди”, – йдеться в листі. Наводимо його текст повністю.

“Блаженнішому Єпіфанія,

Митрополиту Київському і всієї України

Ваше Блаженство!

Слава Ісусу Христу!

Особисто та від імені Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви сердечно вітаю Вас з нагоди завершення Об’єднавчого Собору, плодом якого стало обрання Вас Предстоятелем Православної Церкви України. Перш за все віддаємо подяку Господу, який благословив учасників цього, без перебільшення, важливого події, яка увійде в історію незалежної України як великий Божий дар на шляху до повної єдності Церков Володимирового Хрещення.

Всі ми стали свідками, як Господь силою і дією Святого Духа, у співпраці з Вашою доброю волею, зцілює рани церковних розділень і ворожнечі, даруючи можливість примиритися зі своїм братом у Христі. Перед обличчям Київської Оранти, покровительки нашого багатостраждального і боголюбивого народу, Ви здали іспит вірності Христовій заповіді “однодумності”, підтвердивши бажання “мати одне серце й одну душу” (пор. Діян. 4, 32).

Попереду у Вас багато праці, але я вірю, що Господь “благословить справу рук своїх” і незабаром ми побачимо хороші плоди Вашого архіпастирського служіння. Буду молитися, щоб процес об’єднання православних громад під Вашим предстоятельством був позначений братньою любов’ю і постійною пам’яттю про благо нашого народу.

“Дивіться, як добре і як дорого, жити братам разом!” (Пс. 133, 1). Ці важливі слова псалмоспівця Давида для нас, Церков Володимирового хрещення, які були народжені в купелі дніпровських вод, є завданням для подальшої спільного життя. Ми живемо одним літургійним спадщиною, з глибини краси і богоодухотворенной мудрості, якої черпаємо духовні сили. Хоча ще сьогодні ми не перебуваємо в повному євхаристійному спілкуванні, проте покликані спільно долати перешкоди, які стоять на шляху до єдності. Цю історичну місію і фундамент майбутнього патріархату об’єднаної Київської Церкви заклали ще славні церковні мужі Петро Могила і Йосиф Вельямин Рутський.

У цей знаменний момент я простягаю руку від імені нашої Церкви до Вас і всім православним братам, пропонуючи вам почати разом прокладати наш шлях до єдності, до правди. Тому що від того, наскільки ми сьогодні будемо плекати єдність і долати те, що нас розділяє, залежить майбутнє Церкви, нашого народу і Української незалежної європейської держави. Саме Бог є тим, хто нас об’єднує навколо себе.

Нехай новонароджений Спаситель, Різдва якого з великим трепетом і надією чекає кожна християнська душа, щедро благословить Вас і подасть Вам силу і натхнення виконувати Його святу волю, яка є спасінням “тих, хто гине”.

Бажаю Вам, щоб, затверджені у вірі, підтримувані надією, діяльні в любові, Ви під опікою і заступництвом Пресвятої Діви Марії, Матері нашого Спасителя, стали добрим знаряддям у руках Господа і вміло використовували дар, якого удостоєно.

З молитвою і запевненням у співпраці для слави Божої і добра нашого українського народу

+ СВЯТОСЛАВ

Отець і глава Української Греко-Католицької Церкви”.