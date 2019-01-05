Хакери вкрали понад 5 млн паспортних даних клієнтів Marriott

Міжнародна мережа готелів Marriott International, Inc. оголосила 4 січня, що злом бази даних клієнтів Starwood, про яке вперше було повідомлено в листопаді, торкнувся меншої кількості клієнтів, але був набагато гірше, ніж спочатку передбачалося, пише УНН з посиланням на Mashable.

Так, погані новини полягають у тому, що більше п’яти мільйонів номерів паспортів клієнтів були вкрадені, як вважають, хакерами, які працюють на уряд Китаю, і ці дані були незашифрованими, пише портал.

Хороші новини: згідно оновленню, опублікованим на веб-сайті компанії, загальна кількість осіб, постраждалих від злому, ймовірно, не 500 мільйонів, як вважалося спочатку, хоча їх все ще велика кількість.

Замість півмільярда людей 383 мільйонів гостей Marriott повинні турбуватися про те, що невідомі хакери мають доступ до їх особистої інформації. Але, як згадувалося в повідомленні компанії, деяка частина вкраденої інформації була незашифроване – це означає, що той, хто нею оволодів, не повинен мати ніяких проблем з доступом до неї.

Незашифровані дані, про які йде мова, є номерами паспортів.

“В даний час Marriott вважає, що приблизно 5,25 мільйона незашифрованих паспортних номерів були включені в інформацію, доступ до якої здійснюється неавторизованої третьою стороною. Інформація, до якої здійснюється доступ, також включає приблизно 20,3 мільйона зашифрованих номерів паспортів”, – пояснюють в компанії.

Marriott стверджує, що у неї “немає доказів” того, що хакери отримали “ключ шифрування, необхідний для розшифровки зашифрованих номерів паспортів”.

Як зазначає New York Times, те, що хакери отримали так багато незашифрованих номерів паспортів, особливо турбує. Зокрема, в руках служби зовнішньої розвідки цифри дозволять конкретного агентству відстежувати людей, що переміщаються по світу.