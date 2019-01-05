Президент Тайваню запросила міжнародну підтримку через погрози Китаю

Республіка прагне захистити демократію.



Президент Китайської Республіки (Тайвань) Цай Інвень запросила міжнародну підтримку для захисту демократії на острові на тлі нових загроз з боку Китаю.

Її заклик пролунав через кілька днів після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що люди по обидві сторони Тайванської протоки повинні прагнути до “возз’єднання” і Китай залишає за собою право на використання сили для повернення під свій контроль Тайваню, передає Reuters.

“Ми сподіваємося, що міжнародне співтовариство сприймає це всерйоз і зможе виступити на підтримку і допомогу”, – сказала Цай Інвень, маючи на увазі загрози з боку Китаю.

За її словами, якщо міжнародне співтовариство не підтримає демократичну країну, яка перебуває під загрозою, то невідомо, “яка країна може стати наступною”.