У Парижі застосували сльозогінний газ проти “жовтих жилетах”

У маніфестаціях беруть участь 3,5 тисяч осіб.



У Парижі в суботу, 5 січня, під час акції протесту “жовтих жилетах” поліцейські застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що кілька тисяч протестувальників пройшли від бульвару Єлисейські поля через центр Парижа. Вони скандували гімн Марсельєза і розмахували плакатами “У відставку Макрона” і “Скасувати привілеї для “еліти”.

Вуличні протести незабаром перетворилися на заворушення. Протестувальники жбурнули файєри в поліцейських, які перекрили міст через річку Сену, і підпалили сміттєві баки на бульварі Сен-Жермен.

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ проти учасників протесту, які намагалися перетнути міст через Сену. В результаті заворушень було підпалено річковий ресторан.