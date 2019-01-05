Навіщо Кремлю потрібні «чотири мішки картоплі»

У 2018 році відносини між Білоруссю і РФ різко змінилася. Тепер Москва наполягає на швидкій інтеграції двох країн, а Мінськ закликає «не поспішати».

У Москві 29 грудня відбулися останні у цьому році переговори президентів Білорусі і РФ, і одна деталь виявилася дуже показовою.

Показати повністю… Олександр Лукашенко на новорічні свята подарував своєму російському колезі Володимиру Путіну чотири мішка своєї картоплі та місцеве сало, повідомила прес-секретар глави білоруської держави Наталія Ейсмонт. «Можу сказати, що не тільки картоплю в той день подарував Олександр Григорович Володимиру Володимировичу. Насправді, наскільки я знаю, президент Росії дуже любить хороше сало. І Олександр Григорович, знаючи про це, … в попередній візит привіз ще й сало, причому таке… не то, що якийсь спеціально зроблене, а просто — найсмачніше, звичайно, підібране білоруське сало. І сало теж було презентовано. Після був картоплю», — розповіла Ейсмонт, зазначивши, що мова йде про картоплю «з президентського городу».

За даними Ейсмонт, картопля був привезений Путіну «за спецзамовленням», тому що раніше, «в напівжарт», Лукашенко запитав у Путіна, що б ще йому хотілося отримати від президента Білорусі і всієї республіки. «І відповідь пролунав саме так: „Ну що ще можна попросити з Білорусі? Картоплю і сало“. Ну, за нами не заіржавіє. Ми привезли чотири мішка цього картоплі», — зазначила прес-секретар.

Вона також уточнила, що там було «чотири сорти картоплі». «Причому якщо ви думаєте, що це абсолютно однакова картопля, просто відрізняється назвами сортів, то ви глибоко помиляєтеся, тому що у кожного цього сорту — під нього призначений спосіб приготування. Якась призначена для смаження, якась- для дерунів, якась- для пюре, щось- для запікання і відварювання. Там (на мішках) все було підписано», — додала Ейсмонт.

Коли при пізньому Єльцині тільки починалася «інтеграція пострадянських країн», відбувалося журналісти охрестили «нафта в обмін на поцілунки»: Лукашенко приїжджав в Кремль, цілувався з Єльциним, голосно розповідав про слов’янське братерство і їхав з договором про постачання російських енергоносіїв за смішними цінами. З тих пір прогрес — вже не поцілунками розплачується, а картоплю з салом прямо в Кремль привозить.

Все це, однак, виглядає як зла іронія, якщо згадати, що за 2018 рік Олександр Лукашенко наговорив на адресу російського керівництва, напевно, більше гидот, ніж за весь час свого колишнього спілкування з Володимиром Путіним. Причина — саме в минулому році Кремль несподівано поставив питання руба: чи вистачить дружби за дотації, настав час з’явитися «білоруської губернії» у складі Росії.

Останні 25 років влада Білорусії з більшим чи меншим успіхом досягали всього, чого хотіли в економічній інтеграції з Росією: зберігали високі енергетичні субсидії і безперешкодний доступ до її величезного ринку. Щедра оплата Росією декларованої Мінському дружби і реального партнерства у військовій сфері дозволяла утримувати неефективну економічну систему Білорусії без кардинальних структурних реформ. Країна мало інвестувала, а більше проїдала енергетичні субсидії і російські кредити. В результаті білоруси отримали економіку, сильно залежить від однієї країни, з якої майже щороку відбуваються газові, нафтові, м’ясні, молочні та інші війни. І кожен раз, коли Росія збирається «зменшити дозу», білоруську економіку лихоманить.

Саме це відбувалося протягом усього 2018 року. Весна ознаменувалася піком «молочного конфлікту»: у квітні тодішній міністр сільського господарства РФ Олександр Ткачов в інтерв’ю РІА «Новости» заявив, що Росія має намір найближчим часом забезпечити ринок молока на 90% вітчизняними продуктами і йти далі, аж до повного заміщення імпорту. А білоруських постачальників він звинуватив у демпінгу і порекомендував їм шукати інші ринки збуту.

Ткачов нагадав, що Білорусь — найбільший постачальник молочної продукції в Росію, її частка в імпорті «молочки» — 86%. При цьому Білорусія за три роки збільшила експорт в Росію на 24% — до 950,5 тисяч тонн. «Звичайно, білоруси повинні шукати нові ринки збуту, тому що у нас серйозні наміри напоїти росіян вітчизняним молоком. Ми плануємо в найближчі 5-7 років закрити це питання, але поки що бачимо, що заважає нормальному розвитку ринку недобросовісна конкуренція з молочною продукцією, що містить рослинні жири, і сухим молоком. Білоруські постачальники сухого знежиреного молока відверто демпінгують при поставках на російський ринок», — сказав російський міністр.

Після чого Россільгоспнагляд з подвоєною енергією почав знаходити в білоруському молоці бактерії, то, навпаки, антибіотики. Поставки з одних білоруських молочних заводів заборонялися, з інших — навпаки, дозволялися. Цей «марлезонський балет» тривав до осені, коли аграрні міністерства двох країн, нарешті, підписали прогнозний баланс з постачання білоруської «молочки» в РФ на 2019 рік.

Але по-справжньому ситуація у відносинах двох країн почала змінюватися з кінця літа. 10 серпня агентство Reuters опублікувало статтю «РФ для поповнення бюджету хоче обмежити постачання палива в Білорусію». Там вперше прямим текстом була озвучена проблема, яка стала основою для всіх наступних подій у відносинах між Мінськом і Москвою — і залишається нею донині. «Росія призупинила надання кредитів Білорусії і має намір обмежити Мінську безмитні поставки нафтопродуктів і скрапленого газу (ЗВГ) з четвертого кварталу 2018 року, посилаючись на втрати свого бюджету, свідчать протокол змін до двостороннього міжурядовою угодою та пояснювальна записка Белнефтехима», — йшлося в тексті Reuters.

Ще не піднімалося питання про відновлення інтеграційних процесів, про буквальному і прискореному виконанні договору про створення Союзної держави — все це буде значно пізніше. Але стало зрозуміло: економічні відносини всередині СГ починають дуже сильно змінюватися.

Олександр Лукашенко відреагував відразу, дуже жорсткою заявою: «У нас зараз важкий період — росіяни ведуть себе по-варварськи по відношенню до нас, публічно про це кажу. Вони від нас вимагають чогось, ніби ми васали у них, а в рамках ЄАЕС, куди вони нас запросили, вони виконувати свої зобов’язання не хочуть. Ось вони і створюють неконкурентну ситуацію. … Ми затиснуті, на жаль, зі сходу нашим старшим братом, який веде себе в конкуренції недобросовісно».

Далі почалися міжурядові переговори, в ході яких стало зрозуміло: Росія несподівано зайняла жорстку позицію з питання подальшого субсидування «білоруського економічного дива». Частина проблем — начебто рефінансування Росією її ж власних кредитів, виданих раніше, — вдалося вирішити на двох зустрічах Лукашенка з Путіним в Сочі, а потім в Могильові. В останньому випадку Лукашенко навіть незвично розчулився: «Я вдячний вам, президенту Росії, за те, що ви знайшли час, приїхали в цей світлий місто. Я не даремно сказав — російське місто. Могильов, Вітебськ — це такі міста, які взагалі не відрізняються від російських міст».

Але незабаром стало зрозуміло, що домовленості з найважливіших питань так і не досягнуті. Лукашенко просив російський газ за $70, як у Смоленській області, тоді як сам отримує по $129 — дешевше, ніж будь-який зарубіжний клієнт «Газпрому». Друге питання — податковий маневр в нафтовій сфері Росії. Для Білорусії він означає втрату 30%-ї маржі, яку вона мала, отримуючи російську нафту без мита. Далі ця нафта перероблялася на білоруських НПЗ, продукти йшли на експорт, і це було однією з двох опор білоруського бюджету (друга опора — експорт калійних добрив).

Втрачати цю «нафтову субсидію» дуже не хотілося, і Олександр Григорович почав тиснути, звинувачуючи Москву в зриві якихось домовленостей. Виступаючи на засіданні Вищої Євразійської економічної ради на початку грудня в Санкт-Петербурзі, Лукашенко нагадав, що крім позитиву кшталт вступу в силу Митного кодексу, «з прикрістю можна відзначити, що існує ряд важливих питань, які залишаються невирішеними». «Я кажу не з точки зору стогони і ридання, а тому що домовилися, але не зробили. Наш Союз утворився на певних свободи пересування робочої сили, капіталу, товарів і т. д. І найголовніше, про що ми домовлялися по економіці всі суб’єкти господарювання і люди будуть мати рівні умови. Немає рівних умов — немає Союзу», — заявив Лукашенко.

Краще б білоруський президент цього не говорив… Тому що відповідь прилетів відразу ж. В особі Дмитра Медведєва, який 13 грудня на засіданні Радміну СГ у Бресті, по суті, озвучив ультиматум Кремля: подальша економічна підтримка — тільки взамін на виконання договору, який передбачав створення Союзної держави з єдиною валютою, парламентом, митницею і податковою системою, збройними силами і законодавством, з єдиним президентом, нарешті.

«Хочу особливо підкреслити: Росія готова і далі просуватися по шляху будівництва Союзної держави, включаючи створення єдиного емісійного центру, єдиної митної служби, суду, рахункової палати. В тому порядку, який передбачений договором про створення Союзної держави від 8 грудня 1999 року. В цьому випадку потрібно проводити єдину податкову політику, політику в області ціноутворення, тарифоутворення», — сказав Дмитро Медведєв.

Лукашенко дуже різко відповів вже на наступний день: «Шантажувати нас, намагатися нахиляти, стати коліном на груди марно. Ми повинні йти до інтеграції в ім’я єднання наших народів. Не можу піти на закулісні махінації, все має бути чесно і відкрито. … Якщо нас хочуть поділити на області і впихнути в Росію — цього не буде ніколи. … Навіть мислити такими категоріями на шкоду самій Росії, а для Білорусі суверенітет — це святе. … Нам кажуть — компенсація за податковий маневр буде, коли буде, як деякі кажуть, більш глибока інтеграція. А деякі прямо кажуть — ми готові, щоб ви шістьма областями увійшли до складу Російської Федерації».

Ставки різко зросли, і останні дві зустрічі Лукашенка з Путіним в кінці грудня пройшли під знаком обговорення насамперед інтеграції, а вже потім — питань економіки. Втім, крапка в переговорах поки не поставлено, і можна очікувати будь-якого повороту подій.

«Давайте подивимося, як в російській новинний порядку подається „поглиблення інтеграції з Білоруссю. Так просто як об’єднання двох країн. Ніхто особливо не приховує, що один з варіантів продовження повноважень Володимира Путіна як голови держави — мирне приєднання Республіки Білорусь. Але навіть якщо не брати цей аспект, то все одно є маса проблем між нашими державами, включаючи проблеми і економічні, військово-політичні, і прикордонні, і візові. Всі вони успішно „вирішуються“ інкорпорацією Білорусії в Росію — так, принаймні, це бачать з Москви, — сказав „Росбалту“ білоруський експерт „Вишеградського фонду“ Алесь Мартинюк. — Звідси, наприклад, і пропозиції розпочати політичну інтеграцію з парламентської системи. У 2021 році російські вибори в Держдуму провести за новими правилами, вже як вибори в єдиний парламент Союзної держави, з аналогічними правилами на білоруській території. Думаю, насправді зараз вирішується інше питання — майбутнього самого Лукашенка. Тут спектр можливостей дуже широкий — від другої людини в країні (можна ввести пост віце-президента СГ) до почесного пенсіонера, яку запрошують в Кремль по святах».

Втім, багато експертів в Мінську вважають, що напружені переговори кінця року — це більше «переполох в курнику». Фінансові втрати для білоруського бюджету в разі припинення російської підтримки будуть великі, але не фатальні. Принаймні, для особистої влади Лукашенка.

«Так не впала росіянам ця „інтеграція“. Військово-технічне співробітництво — так, це принципово важливо для Москви. Але в іншому ми депресивний дотаційний регіон. А питання про „об’єднання“, „інтеграції“ завжди грає в душах росіян, — сказав „Росбалту“ білоруський військовий експерт Сергій Марцель. — Хоча насправді Кремль вимагає серйозних поступок (приватизація підприємств нафтохіму на користь росіян, приватизація МЗКТ, створення військової бази), а Лукашенко на ці поступки не готовий і публічно кричить, що енергетичний грант йому малий. Ось росіяни і ставлять його на місце».

«До недавніх пір Лукашенко не чіпали, тому що у Росії завжди були якісь інші справи і проблеми на міжнародній арені, до нього просто не доходили руки. Але ось нарешті „руки Кремля до Лукашенка дійшли. І їм зайнялися, і серйозно зайнялися. Я не думаю, що у Кремля є плани окупувати Білорусь, тому що це передбачає додаткове навантаження на російський бюджет, серйозні витрати на підкуп лояльність місцевих еліт, на затикання величезних фінансових дірок в білоруському бюджеті і т. д., — сказала в коментарі „Росбалту“ білоруський політик, голова громадянської кампанії „Наш Дім“ Ольга Карач. — Я думаю, що у Кремля зараз таке завдання: поставити для Лукашенка настільки нездійсненні умови, щоб він сам відмовився від ідеї інтеграції та Союзної держави. Росія не хоче брати на себе політичну відповідальність за відмову від інтеграції, тому що тоді виникає логічне питання, а навіщо Росія стільки років годувала Білорусь. Тому, я думаю, що Олександру Лукашенко будуть виставлені нездійсненні умови, в результаті яких йому точно доведеться відмовитися від ідеї інтеграції. А відмовитися від ідеї інтеграції і втратити російську підтримку для Лукашенка означає дуже високі ризики втрати особистої влади. А особиста влада Олександра Григоровича хвилює набагато більше, ніж білоруський суверенітет. Тому нас всіх чекає дуже цікавий рік, як Росія і Білорусь будуть разом виплутуватися зі своєї ж власної інтеграційної павутини».

Судячи з усього, зараз Москва і Мінськ обговорюють план інтеграції. До радикального об’єднання, тут і зараз, країни не готові. Кремлю не потрібен «Крим-2» з великою кількістю адміністративних проблем і міжнародним обуренням. Звідси — програма інтенсивного зближення, але із збереженням білоруського суверенітету. За неофіційною інформацією, зараз розглядаються дві програми — «легка» і «жорстка». Перша передбачає зближення спочатку з некритичним питань, а потім вже по найбільш важливим. Тобто на першому етапі — узгодження тарифів, адаптація податкової системи, уніфікація законодавства. «Жорстка» версія передбачає вже в 2019 році, крім вищезазначеного, ще й єдину валюту, єдину армію, єдиний стратегічний план економічного розвитку, єдину зовнішню політику.

Який варіант буде обрано — ми дізнаємося тільки на початку січня. Якщо взагалі дізнаємося.