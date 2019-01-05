В США знаходиться 10 років в комі жінка завагітніла

Поліція запідозрила недобре і шукає ґвалтівника

У клініці штату Арізона жінка, яка понад 10 років перебуває у комі, народила дитину. Це могло б здатися дивом, якщо не одне “але” – вона навіть не могла про це повідомити, а поліція шукає ґвалтівника, з-за якого на світ з’явилася дитина.

Поліція і лікарі з’ясовують обставини ситуації, коли жінка, яка перебуває у комі більше 10 років, завагітніла, а потім народила, повідомляє arizona’s Family. Пологи пройшли 29 грудня, але про подію стало відомо зовсім недавно. Лікарі називають це першим випадком пологів в такому стані.

Жінка не могла повідомити про зґвалтування – таке її положення. Вона впала в кому десять років тому із-за того, що мало не потонула під час купання у водоймі. Хірурги зазначили, що жінок в деякому плані пощастило – вона народила дитину майже без ускладнень, адже в такому стані ризик втратити малюка був дуже великий.

І медперсонал, і поліція, впевнені, що вся справа в згвалтуванні. Тепер медики-чоловіки можуть заходити до пацієнткам тільки в присутності інших жінок-лікарів. Раніше доступ в палату нещасної був досить ліберальним” з-за необхідності частого догляду за нею. У поліції ж “в жаху” від того, що сталося, і мають намір провести ДНК-тест для прискорення пошуку злочинця.

Також відомо, що народжена дитина повністю здорова, що також вразило медиків і громадськість.