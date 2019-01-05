В Естонії виявили рекордну кількість посилок з наркотиками

Податково-митний департамент (МТА) в 2018 році виявив рекордне число посилок з підозрою на вміст наркотичних речовин.

Всього було виявлено 742 підозрілі посилки — це є рекордом за весь час незалежності країни. Відзначається, що найбільш часто заказываемыми наркотиками є канабіс, амфетамін, екстазі та ЛСД.

На думку керівника відділу по наркотиках MTA Рауля Коппельмаа, для вирішення проблеми необхідно змінити законодавство. Він зазначив, що якщо не зробити цього зараз, то через три або чотири роки ми взагалі нічого не зможемо виявити», додавши, що доставку наркотиків поштою припинити важко.

Коппельмаа також повідомив, що в Естонії в основному наркотики замовляють через інтернет, найчастіше — молоді люди у віці 16-30 років.

У травні соціологи з проекту Global Drug Survey з’ясували, що доставляють кокаїн наркокур’єри виявилися швидше постачальник піци. Згідно з дослідженням, в середньому 30,3 відсотка отримують кокаїн протягом 30 хвилин, а піцу за цей час доставляють лише в 16,5 відсотка випадків.