Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Росії дитина пішов дивитися на новорічний салют, отримав кулю і помер

05.01.2019

В России ребенок пошел смотреть на новогодний салют, получил пулю и умер

У лікарні Дербента помер трирічний дитина, що отримав вогнепальне поранення в новорічну ніч.

Хлопчик був доставлений в Центральну міську лікарню Дербента. Важкий стан потерпілого не дозволило транспортувати його в інші медичні установи, однак до нього в лікарню прибув один з провідних реаніматологів московського НДІ імені Скліфосовського.

Дитина померла близько 11:00 5 листопада. Його рідні розповіли, що хлопчик помер, не приходячи в свідомість. Операція з вилучення кулі проведена не була. «Куля зачепила найбільш життєво важливі структури мозку, поранення було несумісним з життям», — зазначили в міністерстві охорони здоров’я Дагестану.

Читайте також:   Насправді, «Беркут» нікуди не подівся. Останні кілька тижнів я особисто переконався, коли стикався з «відмороженими», - Лещенко
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *