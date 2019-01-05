У Росії дитина пішов дивитися на новорічний салют, отримав кулю і помер

У лікарні Дербента помер трирічний дитина, що отримав вогнепальне поранення в новорічну ніч.



Хлопчик був доставлений в Центральну міську лікарню Дербента. Важкий стан потерпілого не дозволило транспортувати його в інші медичні установи, однак до нього в лікарню прибув один з провідних реаніматологів московського НДІ імені Скліфосовського.

Дитина померла близько 11:00 5 листопада. Його рідні розповіли, що хлопчик помер, не приходячи в свідомість. Операція з вилучення кулі проведена не була. «Куля зачепила найбільш життєво важливі структури мозку, поранення було несумісним з життям», — зазначили в міністерстві охорони здоров’я Дагестану.