“Жовті жилети” протестували в Нідерландах

Демонстрація пройшла спокійно.

Більше ста чоловік в “жовтих жилетах” в суботу вранці вийшли на демостранцию в Роттердамі в Нідерландах. Про це повідомляє RTV Rijnmond.

“Демонстрація пройшла спокійно. Учасники двічі ходили по мосту Еразма. Вони протестували проти політиків, які, на їх думку, не вирішили проблем в Нідерландах. Дорогою вони співали “П’ятнадцять мільйонів людей” від Fluitsma & Van Tijn (музична група – ред.)”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що спостерігали за демонстрацією багато поліцейських, однак вони не заважали мирній ході.