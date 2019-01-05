Названо число європейців, які вживають коноплю

Де вживають найбільше.



Лідер ЄС за вживання марихуани – Нідерланди, там курить 21,5% дорослого населення.

Менше канабісу споживають у Великобританії, 3,5%. Серед курців переважають чоловіки.

Хоча б раз у житті канабіс вживали 87600000 європейців.

Такі дані озвучив Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України з посиланням на щорічний звіт Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності (EMCDDA).

Зокрема повідомляється, що протягом минулого року в ЄС канабіс вживали 17,2 мільйона дорослих громадян, що становить 7,2% від загальної чисельності населення.

Повідомляється, що 84% європейських споживачів канабісу – чоловіки, а 16% – жінки.

Звіт європейського моніторингового центру вказує основний вік першого вживання канабісу в ЄС, в минулому році цей показник становив 16 років. Більше споживачів марихуани зафіксовано в Нідерландах (21,5%), а найменше – у Великобританії (3,5%).

Серед усіх споживачів, які звернулися за медичною допомогою з-за проблем, пов’язаних з вживанням канабісу, 55% вживали марихуану щодня. Для порівняння з іншими психоактивними речовинами, в ЄС в минулому році вживав кокаїн 2,3 мільйони дорослих жителів, амфетамін – 1,2 мільйона, MDMA (екстазі) – 2,2 млн європейців у віці від 15 до 64 років.

У звіті не враховані дані по Україні і Росії, зазначає у своїй публікації Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України.