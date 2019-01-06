Україна збільшила експорт електроенергії майже на 20%

Протягом січня-листопада 2018 року Україна експортувала 5 638,8 млн кВт/год електроенергії, що на 19,8% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

“Протягом січня-листопада 2018 року експортовано 5 638,8 млн кВт/год електроенергії, що на 931,2 млн кВт/год (або на 19,8%) більше відповідного показника 2017 року”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за січень-листопад 2018 року 58,4% (3 293,2 млн кВт/год) експортовано електроенергії до Угорщини; 22,9% (1 290,9 млн кВт/год) – до Польщі; 15,5% (873,8 млн кВт/год) експортовано в Молдову; 2,7% (154,2 млн кВт/год) у Словаччину і тільки 0,5% (26,8 млн кВт/год) експортовано електроенергії до Румунії.

Для порівняння, за січень-листопад 2017 року Україна експортувала 54,9% від експорту електроенергії в Угорщину; 22,9% у Молдову; 16,6% в Польщу; 3,1% в Словаччину і Румунію було експортовано 2,5%.