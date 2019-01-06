В Естонії скасували навчання російською мовою

В країні уніфікують систему освіти.



Питання про переведення російських шкіл на естонську мову навчання вже давно вирішено, заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд у новорічному зверненні, повідомляє Sputnik Естонія.

Вона заявила, що Естонія зобов’язана прийти до єдиної естономовній системі освіти.

“Ми фактично прийняли це рішення, хоча про нього і не говорили, тому що в Естонії не готують учителів для російських шкіл, – наводить ЗМІ слова президента. – Не можна говорити, що ми повинні домовлятися про єдину естономовній школі Естонії – це рішення вже прийнято за замовчуванням”.

У той же час представник об’єднання “Руська Школа Естонії” Аліса Блинцова заявила, що таку заяву президента країни суперечить низці міжнародних норм, вказують на обов’язок держав організовувати освіту мовою національних меншин.

Раніше опозиційна Реформістська партія Естонії ініціювала законопроект про повне переведення навчання в дитячих садах і школах на державну мову. Однак потім парламент Естонії на засіданні не підтримав цю ідею, і російська мова залишиться в частині навчальної програми. Для ухвалення законопроекту не вистачило одного голосу.

Зараз відповідно до прийнятого в 2010 році закону “Про основній школі та гімназії” російські школи в Естонії частково перейшли на викладання естонською мовою. Згідно з ним, співвідношення предметів естонською та російською мовами має бути доведено до показника 60 відсотків на естонському і 40 відсотків російською. В даний час в Естонії діють 74 школи, в яких можна отримати освіту російською мовою.